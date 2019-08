18 Tonnen Kunststofffolie sind bei einem Lkw-Brand auf der A30 in Brand geraten. Foto: Christian Müller

Bünde (WB/hr). Nach dem Brand eines Lkw-Anhängers auf der A30 am 10. August gibt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) Entwarnung.

Durch den Brand waren Rußpartikel in Gärten südlich der Autobahn gelangt. Die Behörde hatte daraufhin Proben entnommen und sie auf Schadstoffe untersucht. Die Messergebnisse der genommenen Proben zeigten, dass die Belastung gering und daher unbedenklich sei, heißt es in einer Mitteilung des Landesamtes. Dennoch werden vorsorglich Maßnahmen zur Reinigung von Flächen und Gegenständen empfohlen für den Fall, dass Rußpartikel sich abgelagert haben sollten.

Vorsichtsmaßnahmen beachten

Trotz der Entwarnung sollten aber Vorsichtsmaßnahmen, wie sie von der Stadt Bünde bereits veröffentlicht wurden, weiterhin beachtet werden. So hatte die Stadtverwaltung dazu geraten, dass man Obst und Gemüse, das deutlich sichtbare Anzeichen von Partikelablagerungen aufweisen würden, nicht verzehren sollte. Alles andere Obst und Gemüse sollte vor dem Verzehr gründlich gewaschen werden.

Aus hygienischen Gründen sollten zudem Ablagerungen, die vom Brand herrührten, nur mit Handschuhen eingesammelt und über den Restmüll entsorgt werden. Verunreinigte Flächen könne man mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln behandeln, so dieBünder Stadtverwaltung. Sofern Rasenflächen größere Mengen an Brandresten aufweisen würden, könnten diese gemäht und der Grünschnitt ebenfalls über den Restmüll entsorgt werden.

Sattelauflieger ausgebrannt

Der Lkw war am 10. August gegen 5.30 Uhr auf der A 30 in Brand geraten. 18 Tonnen Kunststofffolie befanden sich auf dem Laster. Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich ein Reifenschaden. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, die Sattelzugmaschine vom Anhänger abzukoppeln.

Die Feuerwehr Bünde konnte den Sattelauflieger, der komplett in Flammen stand, innerhalb weniger Minuten löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Für die Dauer der Bergung und die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrbahn in Richtung Osnabrück gesperrt werden.