Stadtführer Jörg Militzer mit dem neuen Halbjahresprogramm. Insgesamt 36 Veranstaltungen führt er in dem 39 Seiten starken Büchlein auf: etwa Rundgänge, bei denen Militzer in die Rolle des Bünder Stadtwächters Friedrich »Papa« Frentrup schlüpft. Foto: Salmon

Von Daniel Salmon

Wobei sich der 56-Jährige mit seinem Angebot schon seit längerem nicht mehr nur auf die Else-stadt beschränkt. Auch in Kirchlengern, Herford und sogar in Schloß Holte-Stukenbrock hat er schon eine Fangemeinde. Und das ist auch der Grund, warum Militzer sein breit gefächertes Veranstaltungsangebot nicht mehr in einem Flyer ankündigt.

Rundgänge und Betriebsbesichtigungen

»Ich bin in der ganzen Region unterwegs und da hat meine Frau gesagt: Nun muss mal was neues her.« Denn passenden Namen für sein Programmheft entnahm er dem plattdeutschen Wörterbuch des Rödinghausers Erwin Möller. »Und diese Bezeichnung passt ja auch gut, schließlich rede ich bei meinen Führungen ja auch immer ziemlich viel«, sagt Militzer mit einem Augenzwinkern.

Insgesamt 36 Veranstaltungen, die von August bis September stattfinden, führt er in dem 39 Seiten starken Büchlein auf: etwa Rundgänge, bei denen Militzer in die Rollen des Bünder Stadtwächters Friedrich »Papa« Frentrup oder des Herforder Pendant Wilhelm Boleck schlüpft. »Diese Führungen sind immer sehr unterhaltsam«, verspricht Militzer, der in diesem Zusammenhang den Begriff des Infotainments bemüht.

Rezept für Steckrübeneintopf

Verschiedene Betriebsbesichtigungen in Kooperation mit den Volkshochschulen im Kreis Herford und Schloß Holte-Stukenbrok oder Rundfahrten, bei denen geschichtsträchtige Orte in der Umgebung bequem mit dem Bus angesteuert werden, ergänzen das Portfolio. Jedes Angebot ist mit einem kleinen Begleittext und dazu passenden Informationen versehen, die einen Vorgeschmack auf die eigentliche Veranstaltung geben sollen.

Aber nicht nur das: Sogar ein Rezept für »Mariechen Frentrups lippische Ananas« – also Steckrübeneintopf – steht in dem Büchlein. Und zudem findet sich auf den Seiten, die der Stadtführer komplett in Eigenregie gestaltet hat, auch ein Gewinnspiel, das mit einem äußerst attraktiven Hauptpreis lockt: »Zu gewinnen gibt es eine neue und original verpackte Miniatur des Bünder Steinmeister- und Wellensiek-Denkmals. Davon wurden nur 755 hergestellt.«

Büchlein ist kostenlos erhältlich

Wie sehr der gebürtige Herner für alles Historische brennt, lässt sich an seinem beruflichen Werdegang ablesen. Gelernt hatte Militzer den Beruf des Technischen Zeichners, den er auch lange ausübte. Dann kam er nach Ostwestfalen, bot zunächst Anfang der 2000er Jahre ehrenamtlich für die Herforder VHS »Rundgänge zu Orten des jüdischen Lebens« in der Kreisstadt an.

2006 folgten die ersten Stadtrundgänge durch Bünde. Zuvor hatte sich der 56-Jährige schon einen reichen Wissensschatz über seine neue Heimat angeeignet. »Ich wollte schließlich mehr erfahren über die Region, in der ich lebe.« Peu a peu baute er sein Angebot immer weiter aus: »Und nun ist das mein Hauptjob«, sagt Militzer.

Erhältlich ist »de Jabbelpot« übrigens kostenlos in sämtlichen Museen, Buchhandlungen, Büchereien, Stadtmarketingbüros und Rathäusern im Kreis Herford sowie in der Bünder Redaktion dieser Zeitung, Eschstraße 17. Die Auflage beträgt 2500 Exemplare.