Von Hilko Raske

Bünde (WB). Dass der Doberg etwas ganz Besonderes ist, wissen die Bünder. Naturschutzgebiet, Bodendenkmal, Geotop und nicht zuletzt Fundort des Seekuh-Skeletts, das eines der Wahrzeichen der Else­stadt ist – all das vereint der Doberg in sich. Doch jetzt hat das Bodendenkmal quasi den Ritterschlag erhalten: Ihm ist der Titel eines Nationalen Geotops verliehen worden. Damit steht er auf der gleichen Stufe wie die Insel Helgoland, die Externsteine oder der Kaiserstuhl im Breisgau – also alles geologische Sehenswürdigkeiten, deren Bedeutung weit über die jeweilige Region hinausreicht.

Vorschlag des Geologischen Dienstes NRW

»Ich bin jetzt vom Geologischen Dienst NRW davon in Kenntnis gesetzt worden, dass der Doberg offiziell als Nationales Geotop anerkannt wurde«, freut sich Dr. Reiner Ebel. Für Ebel, Mitherausgeber der Publikation »Der Doberg bei Bünde«, ist dies eine Bestätigung auch des jahrelangen Engagements des paläontologischen Arbeitskreises Bünde. Der habe sich stets dafür eingesetzt, dass die Bedeutung des Dobergs weit über die Region hinaus bekannt wird. So hat sich der Arbeitskreis in den vergangenen Jahren regelmäßig am Tag des Geotops beteiligt. »Das ist natürlich vom Geologischen Dienst zur Kenntnis genommen worden, den wir dabei begrüßen konnten«, sagt Ebel.

Doch was macht eigentlich ein nationales Geotop aus? Es müsse eine herausragende wissenschaftliche Bedeutung haben, informiert Ebel. Außerdem sollte es für die Öffentlichkeit ansehnlich und zugänglich sein. Und auch ein Museum vor Ort, das sich dem Geotop widmet, ist ein Pluspunkt. Alles Kriterien, die auf den Doberg zutreffen.

Ins Leben gerufen wurde der Begriff des »Nationalen Geotops« 2005 von der Akademie der Geowissenschaften zu Hannover. Damals wurden die Geologischen Dienste der Bundesländer gebeten, eine Vorschlagsliste zu erstellen. So kam der Vorschlag für den Doberg vom Geologischen Dienst NRW. Gestellt wurde er allerdings bereits im März 2017. Aber erst in diesem Jahr wurde dem Vorschlag entsprochen.

16 nationale Geotope in NRW

»Etwa 4000 Geotope gibt es in NRW – aber nur 16 sind von nationaler Bedeutung«, weist Ebel auf den Stellenwert hin, den der Doberg aus Sicht der Geowissenschaften besitzt. Damit der Doberg nicht nur für die Fachwelt ein Begriff ist, veranstaltet der Paläontologische Arbeitskreis gemeinsam mit dem Geologischen Dienst NRW, der Unteren Naturschutz- und Denkmalbehörde sowie der Stadt Bünde einmal jährlich einen »Tag des Geotops«. »Diesmal findet er am 15. September am Doberg statt«, sagt Ebel. Besucher könnten sich im Eingangsbereich über die Besonderheiten des Bodendenkmals informieren und das auch landschaftlich reizvolle Areal auf den Spazierwegen erkunden.