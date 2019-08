Von Bärbel Hillebrenner

»Man will doch noch was vom Leben haben, selbst wenn es nur noch ein paar Tage sind.« Ursula Thalenhorst ist eine resolute Frau, sie hat in 84 Jahren schon viel erlebt. Und das Busfahren mit dem Rollator möchte sie eigentlich auch wieder können.

Mobilagenten helfen

»Über die Rampe ist das Hineinrollen gar nicht schwer«, sagt Mathias Mensing und hilft der betagten Seniorin an die Bustür. Mensing ist Teamleiter für die Busfahrer der Deutschen Bahn, er kennt die Sorgen der alten Menschen: »Viele haben Angst, denn sie sehen den Einstieg als große Hürde.« Auch Ursula Thalenhorst ist zögerlich. »Ich trau mich nicht, dabei würde ich so gern noch mal durch meine Heimat fahren.«

Doch wie von A nach B kommen? Welche Linie fährt von Dünne in die Innenstadt? Da hilft der Mobilagent Jürgen Timm. Seit 14 Jahren ist der 77-Jährige in Sachen Mobilität ehrenamtlich unterwegs, seit Juli sogar jede Woche auf einer Bustour durch den Kreis.

Begleitung in den Bussen

»Da begleiten wir die Senioren und beraten zu allen Themen rund um Fahrplan, Tickets und Tarifen«, berichtet Timm. Er weiß aus vielen Gesprächen, dass ältere Menschen vor allem Angst haben, dass der Bus zu schnell losfahren undman noch nicht sitzen würde. Oder dass sie nicht erkennen, an welcher Haltestelle sie aussteigen müssen. »Der Busfahrer hilft da weiter«, sagt der Mobilagent.

Die nächste Station auf dem Rathausplatz ist der Rollator-Parcours. Da können die Besucher trainieren, wie man über holperiges Pflaster oder auf einem stumpfen Rasen schiebt. Experten stehen daneben und helfen. »Das ist uns ganz wichtig: Die Senioren werden auf dieser Veranstaltung begleitet und gut informiert. Sie können üben, wie sie Barrieren, Bordsteine und Schrägen sicher überwinden können«, sagt Mobilitätsmanagerin Annette Kühn.

Infostände und Parcours

Ob zuFuß oder mit dem Rad, mit Bus, Bahn oder Auto – mobil und sicher unterwegs zu sein, habe im Alter hohe Priorität und trage wesentlich zur Lebensqualität bei. Kühn hatte die Idee zu der Veranstaltung und hat mit Unterstützung vieler Stellen aus dem Rathaus die Angebote organisiert. Dazu gehörten auch ein Parcours für E-Biker, Infostände zu Bus und Bahn, aber auch am Nachmittag ein Vortrag der Polizei. Verkehrssicherheitsberater Michael Hanke erklärte neue Verkehrsregeln, Hauptunfallursachen und hatte viele Tipps zu sicherem Verhalten auf der Straße.

Wer – noch – nicht alt ist, sich aber mal so fühlen wollte, der streifte den 15 Kilo schweren Alterssimulationsanzug über. Karsten Unger, erst 56, staunte: »Die Bewegungen werden langsamer, Hören und Sehen fallen schwerer. Eine gute Erfahrung, die hilft, alten Menschen gegenüber Nachsicht zu haben. Es geht eben alles nicht mehr so schnell – trotz Mobilität!«