Von Hilko Raske

Bünde (WB). Kritik an der Art und Weise, wie der Schulpavillon auf dem Gelände der Grundschule Bünde-Mitte abgerissen wird, übt Christoph Lübeck (77). Der ehemalige Bauingenieur wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule und hat deshalb die Demontage des Gebäudes direkt vor seinen Augen. »Am vergangenen Montag ist damit begonnen worden«, sagt Lübeck. Da der Altbau etliche gesundheitsgefährdende Substanzen enthalte – unter anderem Asbest und Glaswolle –, würden für die Entsorgung ganz besonders strenge Vorschriften gelten. »Die sind aber bei der Glaswolle mit Sicherheit nicht eingehalten worden.« So sei der Dämmstoff einfach aus den Fenstern in einen Container geworfen worden. Fetzen des Dämmmaterials seien dadurch über den Schulhof verteilt worden. »Dabei ist bekannt, dass ältere Glaswolle krebserregend sein kann.«