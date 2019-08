»Es mag ja sein, dass die Bima kein leichter Verhandlungspartner ist, allerdings habe sie mit der Stadt Bünde in der Person des Bürgermeisters auch keinen entscheidungsfreudigen Verhandlungspartner und Kaufinteressenten«, äußert sich die Bünder SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper in einer Stellungnahme der Sozialdemokraten.

Zwar hatte die Stadt Anfang dieses Jahres den Ankauf von 20 Wohnheiten an der Robert-Schumann-Straße in Hunnebrock vermelden können . In den vergangenen Monaten hatte Stadtoberhaupt Wolfgang Koch in politischen Sitzungen mehrfach über den aktuellen Sachstand berichtet und darauf verwiesen, dass es bei den Verhandlungen mit der Bima kaum Fortschritte gebe.

SPD von Anfang an für Ankauf

Kieper: »Das Verhalten der Stadt Bünde ist bis heute durch Zaudern und Zögern gekennzeichnet zum Nachteil der Menschen, die dringend in Bünde eine bezahlbare Wohnung suchen.« Seit 2014 sei bekannt, dass die Bima die ehemaligen Britenhäuser der Stadt Bünde zum Kauf anbieten werde, wenn sie das ihr zustehende Vorkaufsrecht ausüben will.

Im Gegensatz zu den anderen Ratsfraktionen und dem Bürgermeister habe sich die SPD von Anfang an für einen Ankauf der Häuser ausgesprochen, um so die Ortsteile nachhaltig entwickeln und bezahlbaren attraktiven Wohnraum bereitstellen zu können: »Nur so kann verhindert werden, dass sie von einem Investor als Anlageobjekt en bloc gekauft werden.«

Seit 2015 würden Häuser sowohl in Bünde-Mitte als auch Hunnebrock für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Obwohl die Flüchtlingszahlen 2016 und 2017 deutlich zurückgegangen seien, habe das dem Bürgermeister seit Mai 2016 vorliegende Wertgutachten über die Gebäude in Hunnebrock kaum Beachtung gefunden, monieren die Sozialdemokraten. Zunächst sei Ende 2017 noch der Ankauf der Robert-Schumann-Straße geplant gewesen. Im Februar 2018 schlug der Bürgermeister dann vor die Häuser dort nicht zu erwerben und nur die von Flüchtlingen bewohnten Gebäude zu kaufen.

Chancen nicht genutzt

Erst nach einem Antrag der SPD – mit dem Ziel sämtliche Briten-Wohnhäuser zu erwerben – sei im März 2018 Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Nach dem Erwerb der Häuser in der Robert-Schumann-Straße habe es allerdings wieder gestockt. Im Januar habe die SPD beantragt als nächstes die von Flüchtlingen in Hunnebrock nicht bewohnten Häuser, sowie den Naafi-Store, möglichst noch 2019 zu erwerben, um die seit Jahren leerstehenden Häuser endlich wieder mit Leben zu füllen und den Ortsteil positiv entwickeln zu können. Zwar sei im Rat letztlich dem SPD-Antrag mehrheitlich zugestimmt worden, aber es habe nach Ansicht von Kieper »erheblichen Widerstand« aus Reihen der CDU gegeben.

Seit Jahren stünden an die 50 Wohnungen in einer am Wohnungsmarkt stark nachgefragten Größe in Hunnebrock leer. Kieper: »Es ist ein Skandal, dass die Stadt, die sich ihr hier bietende Chance zur positiven Entwicklung dieses Ortsteils nicht genutzt und die Verhandlungen nicht von Anfang an zielgerichtet vorangetrieben hat.«