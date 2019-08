Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr auf einem Geh- und Radweg an der Löhner Straße in Kirchlengern. Dort war ein 49-jähriger Mann aus Hiddenhausen mit seinem Pedelec rechtsseitig in Richtung Löhne unterwegs.

Auf demselben Weg, in entgegengesetzter Fahrtrichtung, fuhr der 52-jährige Bünder mit seinem Rennrad. Beide Radfahrer hielten sich rechtsseitig. Beide gaben an, dass der entgegenkommende Radfahrer jeweils einen leichten Schlenker nach links machte. Trotz einer Vollbremsung des 52-Jährigen konnte ein Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer nicht verhindert werden. Dabei stürzte der Bünder in einen Zaun und verletzte sich leicht. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.