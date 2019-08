Bünde (WB/sal). Der Bünder Orgelherbst geht in die zweite Runde: Am Samstag, 31. August, findet im Gemeindezentrum Arche Noah an der Heidestraße das Auftaktkonzert statt. Beginn ist um 17 Uhr. Bis zum 22. September sollen fünf weitere Veranstaltungen in vier verschiedenen Gotteshäusern der Elsestadt folgen.

Ausschließlich Nachwuchsmusiker setzten sich an die Orgeln, um den ehrwürdigen Instrumenten harmonische Klänge zu entlocken. »Wir wollen mit dem Orgelherbst jungen Menschen ein Forum bieten, ihr Können unter Beweis zu stellen«, sagt Hans-Martin Kiefer, Kirchenmusikdirektor der evangelischen Lydia-Gemeinde, die den Veranstaltungsreigen gemeinsam mit der Philippus- und der katholischen St. Josef-Gemeinde auf die Beine stellt.

Kiefer verspricht: »Alle Orgeln, die zum Einsatz kommen, sind von unterschiedlicher Bauart und haben daher auch jeweils einen ganz unterschiedlichen Klang. Es werden viele Bach-Stücke gespielt, aber auch moderne Kompositionen.«

Den Anfang machen an diesem Samstag die beiden Organisten Leon Sowa von der Detmolder Hochschule für Musik und Laura Schlappa (Hochschule für Kirchenmusik Herford-Witten) an der Heintz-Orgel (Baujahr 1995). Dann werden sie den Zuhörern unter anderem César Francks Choral in a-moll, Jean Guillous Toccata op. 9 und die Sonate Nr. 4 op. 65 von Felix Mendelssohn Bartholdy präsentieren.

Leon Immanuel Sowa, geboren 1997, war ab 2008 Jungstudent an der Hochschule für Kirchenmusik Herford und ist mehrfacher Preisträger bei »Jugend musiziert«. Seinen Meisterkurs belegte er bei Pieter von Dijk. 2013 erschien seine CD »Begegnungen«. Sowa ist Stipendiat der Jürgen-Ponto-Stiftung.

Laura Schlappa erlernte das Klavierspiel ab ihrem vierten Lebensjahr, seit sie 14 ist spielt sie auch Orgel. Im Alter von gerade einmal 13 Jahren nahm sie ein Frühstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien auf, studiert seit 2018 Klavier und Kirchenmusik in Detmold. Im selben Jahr erlangte sie den ersten Preis beim internationalen Orgelwettbewerb in Nordirland. Schlappa ist ebenfalls mehrfache »Jugend musiziert«-Preisträgerin.

Die weiteren Konzerte des Orgelherbstes finden am 7. September (St. Josef-Kirche), am 14. September (Kreuzkirche Ennigloh) sowie am 21. September (Pauluskirche) statt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, nach den Konzerten sind die Besucher zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Zum Abschluss der Reihe wird es dann am 22. September in der Pauluskirche einen Kantatengottesdienst unter Beteiligung der Bünder Kantorei geben. Dieser startet um 11 Uhr.

Der Besuch aller Konzerte ist frei, um eine kleine Spende zur Deckung der Kosten des Orgelherbstes wird gebeten.