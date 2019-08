Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Seit Juni sind E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland erlaubt, kurven seither auch durch die Region. In Bünde hat es am Mittwochmorgen den ersten Unfall im Kreis Herford mit einem der Elektroflitzer gegeben. Der 28-jährige Fahrer kam ins Krankenhaus.