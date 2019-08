In vier Apotheken im Umkreis legte das Paar gefälschte Rezepte vor, um an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen. Allerdings stets mit wenig Erfolg. Foto: dpa

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Weil sie versucht hatte, mit gefälschten Rezepten an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen, ist eine Herforderin (37) vor dem Bünder Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt worden.

In der Verhandlung am Donnerstagmorgen hatte zunächst auch der Ex-Partner (40), der Frau, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, mit auf der Anklagebank gesessen. Wie auch die 37-Jährige war er wegen Urkundenfälschung angeklagt worden.

Konkret hielt die Staatsanwaltschaft dem Duo vor, in April und Mai 2018 bei vier Apotheken in Herford, Bünde und Lage mit gefälschten Rezepten aufgekreuzt zu sein. Immer wieder hatte das damalige Paar versucht, auf diesem Wege an diazepamhaltige Medikamente zu kommen. Hintergrund der Aktionen war die Drogensucht des Mannes.

In allen Fällen gingen die Herforder aber leer aus, weil die Apothekenangestellten die falschen Rezepte erkannten und den Betrug somit witterten.

Rechtsgespräch geführt

Der 40-Jährige wollte sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen äußern. Nach einem Rechtsgespräch seines Verteidigers mit Gericht und Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren gegen ihn aufgrund anderer Verurteilungen vor dem Bielefelder Landgericht und dem Herforder Amtsgericht eingestellt.

Zurück blieb die sichtlich aufgelöste Zweifach-Mutter, die ohne Rechtsbeistand erschienen war. Unter Tränen räumte sie die Beteiligung an den drei noch im Raum stehenden Taten ein, an denen sie aus Liebe zu ihrem damaligen Lebensgefährten beteiligt war: »Er war abhängig und ich habe versucht, die Medikamente für ihn zu holen«, so die gelernte Bürokauffrau.

Mehrfach verurteilt

Zwar ist die Herforderin mit Blick auf den Tatvorwurf nicht einschlägig vorbestraft, allerdings war sie in der Vergangenheit mehrfach verurteilt worden. Wegen Handeltreibens und des Besitzes von Betäubungsmitteln, gemeinschaftlicher Körperverletzung sowie mehrfachen Fahrens ohne Führerschein hatte die gebürtige Russin vor verschiedenen Gerichten gestanden. Bislang hatte sie zumeist Geldstrafen kassiert.

Weil sie sich geständig zeigte, verhängte das Gericht schließlich die von der Anklage geforderte Strafe. Der Bewährungszeitraum wurde auf drei Jahre festgesetzt. Als Auflage muss sie zudem 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. »Wir haben die begründete Hoffnung, dass Sie nun nicht mehr straffällig werden«, stellte die vorsitzende Richterin der Angeklagten eine günstige Sozialprognose aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.