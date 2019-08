Bünde (WB). Der tote Welpe, der Anfang des Monats auf einem Feldweg in Bünde gefunden wurde, ist im Veterinäruntersuchungsamt in Detmold untersucht worden.

Das teilte der Kreis Herford am Donnerstag mit. Zwar stehe der detaillierte schriftliche Befund noch aus. Folgende Untersuchungsergebnisse geben jedoch Hinweise auf die mögliche Todesursache: So habe der Welpe Verletzungen an verschiedenen inneren Organen, unter anderem einen Riss in der Herzwand, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein stumpfes Trauma entstanden seien.

Art, Umfang und Lokalisation der Verletzungen seien typisch für Verkehrsunfälle. Hinweise auf einen tierschutzrechtlichen Verstoß wie Vernachlässigung, Misshandlung oder vorsätzliche Tötung seien nicht gefunden worden.

Weiter teilt der Kreis mit, dass sich der Besitzer des Hundes bislang nicht gemeldet hat oder ermittelt werden konnte.