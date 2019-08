Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Immer wieder beschweren sich Anwohner der ehemaligen Britensiedlung in Hunnebrock über wilden Müll im Bereich der Reihenhäuser. Im Bünder Rathaus nimmt man die Sorgen der Bürger ernst – und hat reagiert.

Vor allem im Bereich der Carl-Severing-Straße würden Unbekannte rund um die als Flüchtlingsunterkünfte genutzten Häuser nach wie vor illegal ihren Müll entsorgen, wie Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz auf Anfrage erklärt. Überquellende Abfalleimer in dem Bereich hatten die Kommune schon vor einigen Monaten zum Handeln gezwungen. Außerplanmäßig mussten die Eimer geleert werden, um das Müllchaos zu beseitigen.

Zwei Hauspaten passen auf

Wie bei Rücksprache mit Hunnebrocker Bürgern und den Flüchtlingen herauskam, seien vor allem Auswärtige für die illegale Müllentsorgung verantwortlich. Immer wieder seien Autos beobachtet worden, deren Insassen ihren Unrat säckeweise an den Straßenzügen zurückgelassen hätten.

Mittlerweile hat man im Rathaus auf diesem Umstand reagiert. »Um die Verursacher ausfindig zu machen, bemühen sich derzeit zwei Hauspaten«, führt Greiner-Rietz aus. Bei diesen Ehrenamtlern handele es sich um Flüchtlinge, die jede Auffälligkeit dokumentieren würden. »Es konnte auch schon ein Autokennzeichen aufgeschrieben werden. Die Stadt Bünde bittet in diesem Fall auch die Bevölkerung, die Augen offen zu halten und Hinweise zu melden«, so die Pressesprecherin weiter.

Zweimal Bürgersprechstunde

Aber auch andere etwaige Probleme, die die Menschen in Hunnebrock umtreiben, habe die Stadtverwaltung im Auge. Greiner-Rietz: »Das ›Welcome Center‹ in der Kleiststraße 49/51 ist dabei ein wichtiger Anlaufpunkt – die Mitarbeiter sind stets bemüht, bei auftretenden Schwierigkeiten Lösungen zu finden.«

Unter anderem bestehe die Möglichkeit, jeden Dienstag und Donnerstag ab 10 Uhr zur Bürgersprechstunde zu kommen, bei der jeweils ein Vertreter der Stadt sowie ein Vertreter der Polizei anwesend sind. Anliegen könnten bei Bedarf somit ohne große Umwege an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden.

Keine steigende Kriminalität

»Es besteht ein enger Kontakt zwischen den Mitarbeitern der Stadtteilbüros und den Mitgliedern der Hunnebrocker Bürgerinitiative. Die Bürgersprechstunde wird auch regelmäßig von den Zugewanderten genutzt. Integration wird dabei groß geschrieben und das Angebot wird auch sehr gerne angenommen«, berichtet die Stadtsprecherin.

Sehr positiv sei aus Sicht der Verwaltung, dass in Hunnebrock ein großer Informationsfluss stattfinde. »Der enge Austausch mit der Polizei, der Bevölkerung und den Stadtmitarbeitern fördert das Zusammenleben. Es ist – wie auch der Polizeibericht ergeben hat – keine steigende Kriminalitätsrate gemessen worden«, teilt Greiner-Rietz mit. Regelmäßige Treffs würden den Menschen helfen, sich zu integrieren – etwa der Frauentreff am Donnerstag: »Hier wird in der Gemeinschaft Deutsch gelernt oder Handarbeit gepflegt.«