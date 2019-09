Rund 20 Händler sind an der Aktion an diesem Samstag, 7. September, auf dem Bünder Marktplatz beteiligt, und an jedem Stand oder Wagen soll es zudem individuelle, kostenlose Probieraktionen geben. Foto: Stadtmarketing Bünde / Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). Der Herbst ist traditionell die Jahreszeit der Erntevielfalt und Gaumenfreuden. Einen Vorgeschmack im wahrsten Sinne des Wortes wollen die Bünder Wochenmarkthändler ihren Kunden und Besuchern am Samstag, 7. September, bieten – und laden von 7 bis 13 Uhr zum »kulinarischen Herbst« mit vielen Probieraktionen auf den Marktplatz ein.

Neben einer Fülle an regionalen Produkten soll dabei die Kundennähe im Mittelpunkt stehen. »Seit jeher gehören der Genuss, das Erlebnis und der zwischenmenschliche Austausch ebenso zur Identität des Wochenmarktes wie Qualität und Frische«, betont Wochenmarkthändler Andreas Landwehr. Diese Kultur des persönlichen Erlebniseinkaufs sei zeitlos und müsse weiterhin gepflegt werden. Am 7. September wollen die Händler genau das mit der Veranstaltung »Kulinarischer Herbst« in die Tat umsetzen. »Wir werden unsere regionalen Produkte frisch für die Besucher zubereiten und zudem viele auf die Jahreszeit zugeschnittene Gratisaktionen anbieten«, sagt Marktmeisterin Silke Nordsiek und zählt auf: »Obst- und Gemüsevielfalt, Kürbis- und Kartoffelköstlichkeiten, Geflügel- und Backspezialitäten, Käse- und Weinverkostung, Fischvariationen, mediterrane Feinkost und vieles mehr.«

20 Händler beteiligen sich

Rund 20 Händler seien an der Aktion beteiligt, und an jedem Stand oder Wagen werde es individuelle, kostenlose Probieraktionen geben. »Damit wollen wir uns bei unseren Kunden bedanken und sie gleichzeitig dazu einladen, einmal ganz unverbindlich etwas Neues auszuprobieren«, kündigt Nordsiek an.

Selbstverständlich stehe das abwechslungsreiche Sortiment des Bünder Wochenmarktes auch an diesem Samstag wie gewohnt zur Verfügung. »Mit dem »kulinarischen Herbst‹ zeigt der Bünder Wochenmarkt im besonderen Rahmen seine Stärken, für die er weit über Bünde hinaus bekannt ist: Qualität, Frische, Vielfalt und kompetente Beratung«, sagt Ralf Grund vom Stadtmarketing und ergänzt: »Zur Abrundung der gemütlichen Stimmung wird es auch Livemusik von ›Tradewind‹ geben.«