Beim Tag des Geotops am 15. September bieten VHS und Paläontologischer Arbeitskreis Führungen am Doberg an. Foto: Hilko Raske

Dann bietet die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit dem Paläontologischen Arbeitskreis Bünde anlässlich des Tags des Geotops stündlich Führungen an. Außerdem gibt es im Kernbereich des Dobergs mehrere Informationsstände, bei denen die Situation vor Ort erklärt wird und Fossilien gezeigt und Informationsmaterial ausgelegt und besprochen werden. Treffpunkt ist die Gaußstraße/Ecke Albert-Schweitzer-Straße in Bünde.

Im Doberg sind 10 Millionen Jahre Erdgeschichte in 140 Meter mächtigen Meeresablagerungen konserviert und werden seit fast 200 Jahren besammelt und wissenschaftlich erforscht. Es handelt sich bei diesem Naturdenkmal um die einzige Stelle in Deutschland, wo alle drei Stufen dieser alttertiären erdgeschichtlichen Epoche vorhanden sind. 1984 wurde der Doberg in das Geotop-Kataster und 1989 in die Liste der paläontologischen Bodendenkmäler aufgenommen. Das Geotop Doberg wurde 1984 vollständig als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das Sammeln von Fossilien ist daher streng untersagt.

Vortrag am Freitag

Bereits für Freitag, 13. September, laden der Paläontologische Arbeitskreis und die VHS zu einem Vortrag über »Geologisch-tektonische Streifzüge durch das Weser- und Osnabrücker Land« ein. Ab 20 Uhr berichtet Dr. Manfred Dölling im Dobergmuseum (Fünfhausenstraße 8-12) über die erdgeschichtliche, insbesondere tektonische Entwicklungsgeschichte der Landschaft zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Als strukturgeologische Nahtstelle zwischen dem Niedersachsen- und Münsterland-Becken wird die Entwicklung dieser Region von der Karbon-Zeit bis heute dargestellt. Im Vortrag wird auch auf die spannenden geologischen Prozesse eingegangen, die zur Entstehung des Wiehengebirges und zur Herausbildung des Weserdurchbruches bei Porta Westfalica geführt haben. Eine Abendkasse wird eingerichtet.