Von Daniel Salmon

Dieses wichtige Ausstattungsdetail gab Bündes Bürgermeister Wolfgang Koch am Dienstag bekannt. Am Abend zuvor hatten die Mitglieder des Bäder-Aufsichtsrates ihr Okay für die Edelstahl-Lösung gegeben. Auch die Freibäder in den Nachbarkommunen Rödinghausen und Hiddenhausen verfügen über Metall-Pools.

Zwar sei diese Variante in Anschaffung und Herstellung zunächst teurer als die herkömmlichen verfliesten Betonbecken. »In einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde aber ein Zeitraum von 20 Jahren betrachtet«, so Koch. Und auf die lange Dauer betrachtet rechne sich der finanzielle Mehraufwand. Eine genaue Summe konnte das Stadtoberhaupt noch nicht nennen. Bislang war von Baukosten in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro die Rede.

Bauzeit könnte kürzer ausfallen

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Unterhaltungskosten bei Edelstahlbecken geringer ausfallen als bei einer Beton-Fliesen-Variante. Bei der Aufsichtsratssitzung habe Bäder-GmbH-Chef Alfred Würzinger zudem darauf hingewiesen, das die Kosten für Betonarbeiten aufgrund der Hochkonjunktur im Baubereich zuletzt stark angestiegen seien. Weiterer Vorteil: Ein Edelstahlbecken sei für den relativ schwierigen Baugrund nahe am Ufer der Else (wir berichteten) besser geeignet als eine »herkömmliche« Pool-Variante. »Außerdem kann die Betonplatte des alten Beckens auch für die Edelstahl-Lösung genutzt werden. Ansonsten hätte sie erneuert werden müssen«, so Koch.

Und auch die prognostizierte Bauzeit – die Fertigstellung ist zur Saison 2021 geplant – könnte sich dank eines Metallbeckens verkürzen; ein Umstand, der sich ebenfalls finanziell positiv auswirken soll. Ulrich Vanis von der Bünder Bäder GmbH sprach in dem Zusammenhang von einer Zeitersparnis von »mindestens fünf Wochen«.

Förderbescheid übergeben

Ebenfalls am Dienstag konnte Bürgermeister Koch den Förderbescheid des Landes NRW in Höhe von knapp 4,15 Millionen Euro entgegennehmen. Uwe Rafflenbeul, zuständiger Dezernatsleiter bei der Bezirksregierung Detmold, hatte den unscheinbaren DIN-A4-Zettel im Gepäck. 3,9 Millionen Euro davon sind für die Freibaderneuerung, zudem sollen weitere geplanten Maßnahmen im Zuge des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts gefördert werden.

Mit Blick auf das künftig sanierte Freibad und die geplante Aufwertung des so genannten Elsebogens meinte Koch: »Ich bin überzeugt, das wir hier – wenn alles fertig ist – ein Sport- und Freizeitzentrum hinbekommen, um das uns so manche Kommune beneiden wird.« Zugleich bedankte sich das Stadtoberhaupt bei allen, die zu ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass die Förder-Millionen nach Bünde fließen.