Am Sonntag darf wieder gestöbert und gefeilscht werden.

Bünde (WB). Beim zweiten Bünder Großflohmarkt des Jahres, am Sonntag, 15. September, heißt es von 8 bis 17 Uhr abermals: nach Herzenslust stöbern, kaufen, verkaufen und ordentlich feilschen.

Sammler kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie Schnäppchenjäger, Hobbyverkäufer oder Neugierige, die sich einfach nur einen Überblick über das bunte Angebot auf den zahlreichen Tapeziertischen machen wollen. Aber auch für Familien sind die zweimal im Jahr stattfindenden Veranstaltungen stets beliebte Ausflugsziele. Die Bünder Großflohmärkte zählen zu den größten ihrer Art in OWL und zeichnen sich durch einen regen Besucher- wie Händlerzuspruch aus.

Mehr als 200 Händler

Mehr als 200 Händler aus Bünde und weit darüber hinaus werden am Sonntag ihre Waren anbieten. Es werden zudem wieder mehrere Tausend Besucher erwartet. »Der Großflohmarkt wird sich wie gewohnt über die gesamte Fußgängerzone in der Bünder Innenstadt erstrecken«, sagt Georg Kruthoff, Geschäftsführer Handel Bünde GbR, die das Event unter freiem Himmel einmal mehr ausrichtet.

Auf die Besucher warten Waren jeglicher Art: Raritäten, Sammlerstücke, originelle Dekorationsgegenstände, eine große Bücherauswahl, aber auch Haushaltsgeräte, Kleidung für Jung und Alt, Spielzeug, Tonträger, Skurriles, Schönes, Unnützes, Trödel und Tand. »Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt«, so Kruthoff.

Das Einfahren in die Fußgängerzone ist für die Händler am Veranstaltungstag ab 7 Uhr möglich. Der Verkauf findet von 8 bis 17 Uhr statt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Einfahren der Fahrzeuge in die Fußgängerzone sowie das Abstellen der Tapeziertische vor 7 Uhr nicht erlaubt ist und Platzreservierungen im Interesse aller Beteiligten zu unterlassen sind.