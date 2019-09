Das sonnige Spätsommerwetter und der Großflohmarkt lockten am Sonntag zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). Für Kinder ein überdimensionales Spielwarengeschäft unter freiem Himmel, für Eltern die Möglichkeit, den Nachwuchs günstig einzukleiden oder das eine oder andere unverhoffte Schnäppchen zu machen – an Auswahl und Gelegenheit mangelte es am Sonntag in der Bünder Innenstadt keinesfalls.

Jörg und Jutta Steinkühler haben all das im Angebot, was sich im Haushalt angesammelt hat. Jörg und Jutta Steinkühler haben all das im Angebot, was sich im Haushalt angesammelt hat.

Gut 200 Stände säumten die Fußgängerzone, die Massen schoben sich beim zweiten und gleichzeitig letzten Bünder Großflohmarkt in diesem Jahr langsam durch die City. Das Angebot ließ kaum Wünsche offen. Videospiele, Geschirr, Haushaltsgeräte, Briefbeschwerer, Tonträger, Schals, Sportzubehör, Mehrfachstecker, Eierschneider, Tonträger, Keksdosen, Servietten, Bilderbücher sowie alle möglichen und unmöglichen Dekorationsgegenstände lagen auf und an den Tapeziertischen zum Verkauf bereit.

Feilschen gehörte natürlich dazu, Hauptsache beide Seiten hatten am Ende das Gefühl, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Ein weiteres Mal wurde die Veranstaltung ihrem Ruf als größter Flohmarkt in der Umgebung gerecht.

Kindersachen gehen am besten

Besonders Schnäppchenjäger, die es auf Kleidung und Schuhe – insbesondere für Kinder – abgesehen hatten, kamen auf ihre Kosten. Ganze Kleiderständer mit T-Shirts, Blusen, Westen, Pullovern und Jacken sowie eine unüberschaubare Anzahl an Hosen, Schuhen und Stiefeln hatten viele der Hobbyhändler im Angebot. »Es läuft gut, wir bieten Querbeet alles an, was sich in den vergangenen Jahren bei uns angesammelt hat und wir nicht mehr benötigen«, sagte Jörg Steinkühler aus Kirchlengern.

Louis (10) zeigt eine Hörspiel-Folge aus der beliebten Drei-Fragezeichen-Reihe. Foto: Auch ein paar Meter weiter waren weitestgehend zufriedene Händlerstimmen zu hören. »Der Start war etwas zäh, aber inzwischen ist die Sache gehörig ins Rollen gekommen, Bücher und Kinderkleidung gehen am besten weg«, so lautete das Zwischenfazit von Axel Zobel zur späten Mittagszeit.

Zum ersten Mal bei einem Bünder Großflohmarkt hatte Silvia Knollmann einen Stand aufgebaut. »Es macht eine Menge Spaß und lohnt sich auch. Kinderkleidung und da besonders Wintersachen oder Stiefel verkaufen sich hervorragend.«

Gastwirte machen gute Geschäfte

Vom Rathausplatz über die Bahnhofstraße durch die Eschstraße bis zum Tönnies-Wellensiekplatz reichte das Angebot. Während einige gezielt auf Schnäppchenjagd waren, ließen sich andere treiben und bummelten gemütlich vom einen zum anderen Ende. Das sonnige Spätsommerwetter tat sein Übriges, so dass sich auch die innerstädtischen Gastronomen den ganzen Tag lang über volle Tische freuten.