Von Moritz Winde

Weil er ein Wiederholungstäter ist und keinen festen Wohnungssitz hat, sitzt er seit Mai in der Untersuchungshaft der Bielefelder JVA. Um 8.30 Uhr führen ihn zwei Wachtmeister zu seinem Platz in Saal 309 des Herforder Amtsgerichts. Er trägt Fußfesseln und Handschellen. Ob das denn nötig sei, will die Verteidigerin wissen. »Ja«, entgegnet die Vorsitzende Richterin des Jugendschöffengerichts, Dr. Tanja Schwöppe-Funk, und verweist auf allgemeine Sicherheitsvorkehrungen. Das Amtsgericht hat schlechte Erfahrungen gemacht: 2014 war einem Gefängnisinsassen die Flucht durchs Klofenster gelungen.

Weiterer Vorfall einen Tag später

Auch im Kik-Markt in Bünde soll der Angeklagte eine Frau belästigt haben. Foto: Daniel Salmon Auch im Kik-Markt in Bünde soll der Angeklagte eine Frau belästigt haben. Foto: Daniel Salmon

Dem 25-Jährigen bleibt also nichts anderes übrig, als gefesselt auszuharren und der Anklage der Staatsanwaltschaft zuzuhören. Die Ermittlungsbehörde ist der Überzeugung, dass sich am 1. Mai dieses Jahres folgendes zugetragen hat: Gegen 15 Uhr sitzen zwei Schülerinnen im Alter von 16 Jahren im Bushäuschen an der Bahnhofstraße in Kirchlengern. Plötzlich soll der 25-Jährige hinter der Glasscheibe aufgetaucht sein. Er soll seine Hose heruntergelassen und masturbiert haben.

Nur einen Tag später soll sich ein ähnlicher Vorfall ereignet haben – diesmal im Kik-Bekleidungsgeschäft an der Wasserbreite in Bünde. Dort soll der Angeklagte eine Jugendliche und deren Mutter durch den Laden verfolgt und damit belästigt haben. An einem Wäscheständer soll der Mann die junge Frau dann sexuell angegangen sein. »Er steckte seine Hand von hinten durch die Beine, fasste an die Vagina und kniff zu«, sagt Staatsanwältin Julia Schikowski.

Prozess wird fortgesetzt

Der gebürtige Arnsberger – er steht unter Führungsaufsicht – schweigt zu den Vorwürfen, will sich eventuell aber am nächsten Verhandlungstag äußern. Der Prozess wird am Mittwoch, 18. September, um 9 Uhr fortgesetzt. Dann soll auch ein Urteil fallen.