Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Publikumsmagnet Tiki-Bar: Auch in diesem Sommer haben sich tausende Gäste Cocktails, Snacks und Co. im Bünder Beach-Club schmecken lassen. »Die Saison ist gut gelaufen«, sagt Betreiber Patrik Weber (27), der auch 2020 gerne in den Park zurückkehren würde.

Vor zehn Tagen hatte der Jungunternehmer seinen letzten Öffnungstag, ist seither mit dem Abbau von Holzhütten und Bar-Inventar beschäftigt. Noch liegen mehrere Tonnen Sand mitten im Steinmeisterpark.

Drei Monate lang, von Anfang Juni bis in den September hinein, war Weber mit seinem Angebot vor Ort – übrigens zum mittlerweile vierten Mal in Folge. »Und jedes Mal denke ich mir für meine Besucher was Neues aus«, sagt der 27-Jährige. Das war in diesem Jahr beispielsweise die großzügige Terrasse mit Rattan-Mobiliar direkt vor den Thekenhütten: »Da haben sich die Leute wirklich gern hingesetzt.« Und auch die Einführung eines Pfandsystems für Getränkegläser und Flaschen habe sich bewährt, sei aber – so gibt sich Weber selbstkritisch – »noch ausbaufähig«.

Jugendliche klauen Alkohol

Zwischenfälle habe es kaum gegeben. Zumindest wenn man davon absieht, dass einer der Kühlschränke, die der Bünder für die Tiki-Bar bestellt hatte, in den Tiefen des Meeres versunken war. Denn ein Schiffscontainer eines Überseefrachters, in dem sich auch Inventar für den Beach-Club befand, plumpste einige Wochen vor Öffnung der Bar über Bord. Und dann waren da noch einige durstige Jugendliche, die Ende Juli auf das umzäunte Gelände eingebrochen waren. »Die hatten eine Flasche Aperitif mitgehen lassen«, sagt Patrik Weber. Einer der jungen Ganoven war der Polizei bereits kurz nach der Tat ins Netz gegangen.

Strand-Feeling auf dem Zwiebelmarkt

Im kommenden Jahr würde der Bar-Betreiber die Tiki-Erfolgsgeschichte gerne weiterschreiben. »Ich hätte schon wieder jede Menge neue Ideen. Den Thekenbereich würde ich gerne erweitern und auch bei der Angebotsauswahl noch etwas nachlegen.«

Doch bis zum kommenden Jahr müssen die Bünder gar nichts auf das Bünder-Beach-Gefühl verzichten. Denn der findige Geschäftsmann hat sein Tiki-Angebot jetzt erweitert: »Ich werde mit einer mobilen Bar auf dem Zwiebelmarkt am letzten Septemberwochenende in der Eschstraße stehen«, sagt Weber.

Public Viewing im nächsten Jahr angedacht

Auch im Bünder Rathaus ist man mit dem Verlauf der Tiki-Bar-Saison zufrieden. »Bis auf einige kleine Zwischenfälle, wenn es mal zu laut wurde, ist alles wieder super gelaufen. Der Beach-Club ist nach wie vor eine Bereicherung für den Steinmeisterpark, hat sich seit 2016 wirklich etabliert«, ist sich Ralf Grund vom Bünder Stadtmarketing sicher. Aus seiner Sicht spreche nichts dagegen, wenn der Club auch im nächsten Jahr wieder käme – auch wenn nebenan dann das Freibad saniert wird.

»Ich gehe aber davon aus, dass die Arbeiten dort die Nutzung des Parks nicht einschränken werden«, so Grund. Zugleich kündigt er an, dass auch Fußballfans 2020 wieder auf ihre Kosten kommen sollen: »Es gibt deutliche Signale, dass es bei einer Qualifikation der DFB-Elf zur Fußball-Europameisterschaft auch wieder Public Viewings im Park geben wird.«