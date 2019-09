Der Zeuge soll zur Frage aussagen, ob seiner Einschätzung nach gewisse »Ausgaben sinnvoll« innerhalb einer Gemeinschaftspraxis gewesen sein könnten.

Der Arzt aus Bünde muss sich seit Mai vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen verantworten. Die Verhandlung führt Amtsrichter Dr. David Cornelius. Der Mediziner war in einer Gemeinschaftspraxis mit Standorten in Bad Oeynhausen und Minden tätig, arbeitete mit einem Kollegen in Bad Oeynhausen. Zwei weitere Gesellschafter waren in Minden tätig.

Steuerberater wird als Zeuge vernommen

Im Kern geht es nach wie vor um die Frage, ob der angeklagte Arzt 2013 Geld von einem gemeinsamen Konto überweisen durfte – in der Annahme, einen neuen Standort in Bünde anmieten, umbauen und mit medizinischen Geräten ausstatten zu sollen. Dies soll er in eigenem Namen und ohne Gesellschafterbeschluss gemacht haben. Der Streitwert beträgt 108.000 Euro.

Am Montag führte ein als Zeuge geladener Steuerberater (64) aus Porta Westfalica seine Aussage fort. Zudem beantwortete eine bis 2018 in der Gemeinschaftspraxis beschäftigte Betriebswirtin für medizinische Verwaltung (42) aus Kalletal einige Fragen.

Regelmäßig habe der Steuerberater an den Versammlungen der Gesellschafter teilgenommen. So auch im November 2013. Richter David Cornelius zeigte ihm das Protokoll jener Versammlung – mit dem Vermerk hinsichtlich einer »vorgreifenden Investition«. Gab es also eine Vereinbarung über eine Investition? Die Aussage des Steuerberaters dazu war eindeutig: »Das kann ich nicht bestätigen.« Allerdings sei es »durchaus nicht ausgeschlossen«, dass der angeklagte Arzt einen »Verhandlungsauftrag« erhalten habe, etwa hinsichtlich eines Mietvertrages.

Schwierige Detailfragen

Rechtsanwalt Christian Thüner konfrontierte den Zeugen mit einer Frage, die der Steuerberater seinem Mandanten im Zuge der Gesellschafterversammlung am 4. November 2013 gestellt haben soll: »Haben Sie meinen Mandanten folgendes gefragt: ›Sag mir, ab wann kostet es richtig Geld?‹« Damit versuchte Christian Thüner herauszufinden, ob der Steuerberater vielleicht doch bestätigen kann, dass innerhalb der Gesellschafterrunde von konkreten Investitionen die Rede gewesen sein könnte.

Der Steuerberater verneinte die Frage indirekt: Ihm sei es – mit Blick in die eigene Aufzeichnung – eher darum gegangen, einen Zeitpunkt zu erfahren, ab wann Geräte gekauft werden müssten »mit einem Mietvertrag ab 2014«. Christian Thüner zufolge soll zudem eine damals beteiligte Ärztin geäußert haben, dass die Anschaffung einer Kardio-Software im Wert von 84.000 Euro »auch ohne Beschluss« möglich sei. Dazu fand der Steuerberater ebenso klare Worte: »Diese Frechheit hätte sie nicht gewagt.«

Auch der Angeklagte selbst stellte Fragen – weil er nicht habe nachvollziehen können, warum noch Ende 2013 Buchungen auf ein »Konto Bünde« vorgenommen worden seien, etwa in Höhe von 15.575 Euro. Der Steuerberater erklärte, er habe Umbuchungen auf ein Konto »1591« sofort veranlasst, als er davon erfahren habe.

Der Prozess wird am Mittwoch, 25. September, fortgeführt.