Diskutiert wurde diese Idee auf der jüngsten Ortsvereinsversammlung der heimischen Sozialdemokraten. Denn bei dem Treffen wurden die Aufeichnungen der Fahrrad-City-Tour aus Mitte August aufgearbeitet und abschließend diskutiert.

Motivation zum Radfahren

Die radelnden Mitglieder der SPD waren sich einig, dass der Fahrradverkehr für eine lebenswerte Stadt wie Bünde mit Platz, zur Entschleunigung und für eine geringe Feinstaubbelastung extrem wichtig ist. »Doch um den Radverkehr für ein besseres Klima in der Stadt zu fördern, muss eine sichere Infrastruktur geschaffen werden, die alle Bünder Bürgerinnen und Bürger zum Radfahren motiviert«, sind sich die Genossen einig. Dies dürfe aber nicht nur für Menschen gelten, die sich sowieso sicher fühlen, sondern auch die Kinder und Senioren.

»Um die Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern dauerhaft in Bünde zu gewährleisten, ist es erforderlich, wie auch bereits in vielen anderen fahrradfreundlichen Ländern und Städten erfolgreich durchgeführt, die Fahrradwege an ausgewählten Stellen künftig mit einem blauen Belag zu versehen«, finden die Sozialdemokraten.

Viele Instandsetzungen nötig

Überall dort, wo eine erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer geboten ist, würden sich die blauen Radwege wesentlich besser von der übrigen Verkehrsfläche abheben. »Auch unsere bereits in rot gezeichneten Radwege sollten einheitlich mit blauer Farbe überarbeitet werden«, ist die gewonnene Erkenntnis der SPD-Mitglieder.

Die himmelblaue Farbe, die international anerkannt ist und verwendet wird, hat die RAL-Nummer 5015. Damit Bünde wieder im Ranking der fahrradfreundlichen Städte in Nordrhein-Westfalen einen führenden Platz zurückgewinnt, seien dringend viele Instandsetzungen aber auch Verbesserungsmaßnahmen des Radwegenetzes innerhalb der Stadt notwendig.

Wegweiser prüfen und reinigen

So seien im Bünder Stadtbereich die bereits in rot gekennzeichneten, ausgewählten Stellen an sehr vielen Gefahren- und Kreuzungsbereichen durch den Auto- und Lkw-Verkehr abgenutzt und nur noch schwer auszumachen.

»Hier ist eine generelle, neue Farbgebung angebracht und die weißen Schutzstreifen vieler Radwege müssen überarbeitet werden – etwa an der Brunnenallee am Krankenhaus oder an der Ecke Borriesstraße Wasserbreite«, heißt es in einer Stellungnahme der SPD. Auch müssten unbedingt die Wegweiser der Bünder Fahrradwege überprüft, gereinigt und stellenweise neu ausgerichtet oder ergänzt werden, fordern die Versammlungsteilnehmer.

Beschlossen wurde bei dem Treffen ein insgesamt 14 Punkte umfassender Katalog zur Verbesserung und Sicherung der Bünder Fahrradwege, der an die SPD-Fraktion im Stadtrat zur weiteren Bearbeitung zugestellt wurde.