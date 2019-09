Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Zweimal innerhalb von nicht einmal 24 Stunden hat’s in Bünde an der gleiche Stelle gekracht: an der Kreuzung Hansa-straße/Rilkestraße/Muckumer Straße. Und auch die von der Polizei geschilderten Unfallverläufe klingen ziemlich ähnlich.

Zum ersten Crash hatten die Polizisten am vergangenen Montag ausrücken müssen. Gegen 15.45 Uhr war ein Franzose (47) mit seinem Audi Q5 auf der Hansastraße in Richtung Bieren unterwegs gewesen. An besagter Kreuzung wollte der Mann mit seinem Fahrzeug nach links in die Rilkestraße abbiegen, musste aber zunächst verkehrsbedingt warten.

Der Fahrer (45) eines VW Golf aus Bad Essen, der hinter dem Audi fuhr, verlangsamte seine Fahrt und stoppte seinen Wagen ebenfalls. Laut Polizeiangaben erkannte ein weiterer Verkehrsteilnehmer – ein 23-jähriger Seat-Fahrer aus Preußisch Oldendorf – die Situation aber zu spät. Er krachte mit der Front seines Wagens in den vor im stehenden Golf und schob diesen in den Audi des Franzosen.

Autos haben Totalschaden

Sowohl der VW-Fahrer als auch der Mann im Golf zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Q5-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Autos der beiden verletzten Männer haben nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.

Der zweite Unfall an der gleichen Stelle ereignete sich gegen 14.50 Uhr am Dienstag. Dieses Mal war es ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bünde, der mit seinem Wagen von der Hansastraße nach links in die Rilkestraße einfahren wollte. Auch er musste zunächst verkehrsbedingt halten. Ein Audi-Fahrer (18) aus Preußisch Oldendorf bemerkte den wartenden Mercedes laut Polizei zu spät – und fuhr auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Bei der Kollision zog sich der Beifahrer (25) im Benz leichte Verletzungen zu. Den Schaden bei diesem Unfall taxierte die Polizei auf 3000 Euro.

Polizei hat Bereich im Blick

»Nach zwei Unfällen mit Verletzten in so kurzer Zeit werden wir verstärkt ein Auge auf diese Kreuzung werfen«, sagte eine Sprecherin der Herforder Kreispolizei auf Anfrage. Laut Statistik könne man den Bereich allerdings noch nicht als sogenannte Unfallhäufungsstelle bezeichnen.