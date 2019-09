Aktuell ruhen die Arbeiten an der Ernst-Reuter-Straße, denn die zuständige Firma macht 14 Tage Urlaub. Foto: Carolin Bittner

Bünde (WB/KaWe). Was ist an der Ernst-Reuter-Straße los: Das fragen sich derzeit einige Bürger. Denn die Bauarbeiten, deren erste Vorbereitungen schon Anfang Juni gestartet waren, ruhen aktuell. Kein Bauarbeiter ist in der Straße zu sehen, keine Maschine rührt sich.