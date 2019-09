Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Immer wieder kommt es zu Unfällen am Zebrastreifen an der Klinkstraße/Engerstraße im Bereich der Autobahnbrücke. Die Stelle sei unübersichtlich, Fußgänger würden zu spät gesehen, meint die SPD. Daher forderte sie im Verkehrsausschuss, das erlaubte Tempo an dieser Stelle von 50 auf 30 zu drosseln.

Die Straße ist eine der meistbefahrenen in Bünde – mit täglich mehreren tausend Autos. Auch die Anwohner haben sich in einer Unterschriftenliste dafür ausgesprochen, dass die Straße an dieser Stelle für schwächere Verkehrsteilnehmer sicherer werden soll. Zwischen dem Kreisel Levisionstraße/Klinkstraße und der Kreuzung Engerstraße/Kurt-Schumacher-Straße ist der genannte Fußgängerüberweg das einzige Angebot an Fußgänger, die Straße bevorrechtigt zu überqueren.

Fußgänger zu spät gesehen

»Die Ursache für Unfälle liegt häufig darin, dass Fußgänger zu spät gesehen werden. Möglicherweise liegt dies an der Autobahnunterführung. Hier ist vor beziehungsweise nach dem Fußgängerüberweg eine schwer einsehbare Stelle bedingt durch den Schatten der Brücke. Fußgänger werden dadurch erst sehr spät gesehen«, so die SPD. Hinzu komme, dass im Bereich des Überwegs eine gut frequentierte Tankstelle mit entsprechendem Verkehr liege und sowohl die Schwartemeierstraße, als auch der Wittemeierweg unmittelbar vor dem Überweg auf die Straße mündeten.

Sichere Überquerung

Zur sicheren Überquerung eines Fußgängerüberwegs durch Personen sei es erforderlich, dass diese deutlich machten, dass sie die Straße überqueren wollen, so die SPD weiter in ihrem Antrag. Durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit ergebe sich für Autofahrer mehr Zeit, um Personen in Nähe der Überquerung zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich von Fußgängerüberwegen besteht bereits an einigen anderen Stellen in Bünde: an der Brunnenallee in Höhe Feldstraße und in Höhe Moltkestraße sowie an der Holzhauser Straße (L545) in Höhe Wirtsheide.

CDU: Beleuchtung verbessern?

Uwe Mausch (Grüne) stand dem Antrag zwiegespalten gegenüber. Einerseits könne er folgen. Andererseits aber führe Tempo 30 zu einer Verkehrsverdichtung und somit zu mehr CO2-Austoß. Er selber sei häufiger an dieser Stelle unterwegs, habe bisher selber aber keine brenzlige Situation erlebt. Polizeisprecher Uwe Maser sagt auf Anfrage dazu: »Dieser Bereich ist nicht als so genannte Unfallhäufungsstelle bei der Polizei registriert.«

Martin Schuster (CDU) meinte, dass die Unterschriftenliste von etwa 100 Anliegern zeige, dass es Handlungsbedarf gebe. »Ob Tempo 30 die richtige Lösung ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht wäre auch eine bessere Ausleuchtung des Zebrastreifens sinnvoll«, meinte er.

Carsten Witt (Stadtverwaltung) wies auf verschiedene Lösungen hin. Denkbar sei neben Tempo 30 eine Mittelinsel, eine Ampel oder spezielle Beleuchtung. Wolfgang Pohl (SPD) betonte: »Unser Herz hängt nicht an Tempo 3o. Uns geht es ausschließlich um die Sicherheit der Bürger.«

Vertreter des Straßenverkehrsamtes eingeladen

Über den SPD-Antrag stimmten die Ausschussmitglieder am Ende nicht ab. Sie wollen einen Vertreter des Straßenverkehrsamtes zur nächsten Sitzung einladen und sich verschiedene Lösungen für diese Stelle vorstellen lassen.

Unfall mit Fahrerflucht

Im Dezember 2017 hatte es einen schweren Unfall an genau dem Zebrastreifen an der Klinkstraße/Engerstraße gegeben. Eine damals 29-jährige Rödinghauserin hatte mit ihrem Auto eine 52-jährige Fußgängerin erfasst und war geflüchtet. Das Opfer wurde schwer verletzt. Den Unfall versuchte die Rödinghauserin anschließend mit einem vorgetäuschten Wildunfall zu vertuschen.