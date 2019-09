Von Annika Tismer

Bünde (WB). Etwa 50 Vereine, Institutionen und Organisationen haben auch in diesem Jahr wieder für einen bunten Weltkindertag in der Bünder Innenstadt gesorgt. Bei tollem Spätsommerwetter konnte an zahlreichen Ständen gebastelt und gespielt werden.

Auf der großen Bühne am Rathausplatz hatten zudem viele Gruppen die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren.

Auch in diesem Jahr ist es wieder eine ganze Bandbreite an Spiel- und Spaßmöglichkeiten gewesen, die sich die einzelnen Akteure überlegt hatten. So konnten zum Beispiel am Stand des Hofs Steckenpferd Glücks-Hufeisen bearbeitet werden, daneben gab es Fühlkisten und Informationen rund um das Thema Reiten.

Ziemlich bunt wurde es dagegen am benachbarten Stand der Tanzsportgemeinschaft Bünde. Aus bunten Stoffen konnten die jungen Besucher hier Kleider für Puppen aus Pappe basteln.

Zahlreiche Mitmach-Aktionen

Eher actionreich wurde es an der Rollenrutsche oder dem großen Rutschturm des Spielmobils sowie bei den Bewegungsangeboten des BTW Bünde. Wer hier einen Moment verweilte, durfte unter anderem Bobby-Car fahren oder an einem Bewegungsspiel teilnehmen.

Nicht fehlen durften auch in diesem Jahr Aktionsstände von THW und Feuerwehr. »Bei uns dürfen sich die Kinder unser Feuerwehrauto anschauen. Daneben gibt es Popcorn«, sagte Maik Beckmann von der Bünder Freiwilligen Feuerwehr. Das THW hatte gleich daneben ebenfalls ein großes Fahrzeug mitgebracht. »Damit wollen wir zeigen, was wir in unserer Freizeit tun und was insbesondere auch in den Jugendgruppen passiert«, sagte Patrick Horstmann.

Auch Tanzvorführungen dabei

Ziemlich gut gefallen hat das alles auch den Freundinnen Alica und Luana (beide 10). »Wir haben schon Steine angemalt und Vögel gebastelt«, berichteten die beiden Mädchen und hatten sich damit klar vor allem für die Bastelstationen entschieden.

Wer dagegen selber nicht ganz so aktiv werden wollte, konnte sich einen Platz vor der Bühne suchen. Dort zeigten dann die Akteure der Erich-Kästner-Gesamtschule, der Tanzschule Andrea Schnelle oder die Kinder der Musikschule ihr Können.