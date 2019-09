Von Bärbel Hillebrenner

Bünde (WB). Der Herbst ist bunt bei Friedhelm Diebrok. Lila, rot, blau und gelb leuchtet es in seinem Naturgarten. Der 68-jährige Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes lebt mit seiner Frau Freyja in einem Paradies aus Wildblumen, Stauden, Gehölzen und vielen Insekten. Hier stellt er das neue Halbjahresprogramm des Nabu unter dem Thema »Von Nix kommt Nix« vor.

Exkursion durch die Pflanzenwelt

Mit Gummistiefeln ausgerüstet, wird der Gang durch Diebroks Naturgarten zu einer spannenden Exkursion durch die heimische Pflanzenwelt. Gerade erst haben Schulkinder bei ihm Kartoffeln geerntet. Nun wissen sie, dass die Erdäpfel nicht im Supermarktregal wachsen. »Die Kinder haben bei uns einen kleinen Garten angelegt, im Moment wird das Gemüse geerntet und natürlich gleich verspeist«, sagt Friedhelm Diebrok.

Schon dem Nachwuchs die Natur zu erklären, macht dem Kreisvorsitzenden große Freude, Kinder sensibel zu machen für das Wachsen und Gedeihen, für naturnahes Pflanzen, um den Insekten den Lebensraum zu erhalten. »Deren Bestand hat ja so nachgelassen. Dagegen müssen wir doch was tun.«

Das macht der Vorsitzende des Nabu aber nicht schon seit Jugendtagen. »Nein, das hat mich früher nicht interessiert. Trotzdem habe ich erst mal Gärtner gelernt. Mit der Arbeit ist die Neugier aber größer geworden«, erzählt Diebrok. Als er vor 20 Jahren mit seiner Frau Freyja zurück in das Elternhaus an der Engerstraße 151 zog, wurde aus der Neugier eine Leidenschaft mit ganz viel Herzblut.

Früchte pressen lassen

Auf 6000 Quadratmetern wächst alles wild und naturnah – nur ab und an werden zwischendurch mal die Wege gemäht. Im Frühjahr aber wird Tabula rasa gemacht: »Dann wird wirklich alles abgemäht, dann ist es hier in unserem Garten richtig kahl.« Kaum zu glauben, denn jetzt im Herbst mutet es manchmal schon an wie in einem Dschungel – seit Frühjahr geht es schließlich in die Höhe und in die Breite.

Und die Äste an den Bäumen hängen tief herab: Sie sind voll praller Äpfel, Quitten, Birnen, Pflaumen – die Ernte steht bevor. Dann haben Friedhelm und Freyja Diebrok alle Hände voll zu tun. »Ohne die Unterstützung meiner Frau geht hier nichts. Sie kocht schließlich alles selbst ein«, sagt der 68-Jährige. Am 17. und 18. Oktober können übrigens alle Bürger mit ihren Äpfeln, Birnen und Quitten zu den Diebroks kommen und die Früchte pressen lassen.

Wer selbst keinen Obstgarten hat, kann aber am 13. Oktober bei der Ernte auf der Nabu-Streuobstwiese in Rödinghausen helfen. Den Saft aus der Ernte gibt es dann ab 19. Oktober für alle in der Nabu-Geschäftsstelle an der Engerstraße 151.

Seminar über Naturgarten

Wer wie Friedhelm Diebrok einen Naturgarten zu Hause haben möchte, der kann sich über die Gestaltung in einem vierteiligen Seminar informieren – mit dem Paradies von Diebrok vor der Nase. Dort nämlich geht es an vier Samstagen – 26. Oktober, 30. November, 25. Januar und 22. Februar – um die Themen Hecken, Stauden, Wohnungsbau für Tiere, Naturteich, Kompost.

Friedhelm Diebrok: »Bei uns werden alle Blätter liegen gelassen, sie bilden den Dünger und das Zuhause für viele kleine Tiere.«In so einem Paradies ist der Tisch auch für Vögel reich gedeckt, sogar Bussarde und Falken finden hier Nahrung. Am Teich fühlen sich Frösche wohl, hinter der Obstwiese grasen zwei Schafe. Der Vogel des Jahres, die Lerche, steht im Mittelpunkt einer Lesung des Nabu: am 21. November in der Kupferbar des Marta in Herford.