Wie das Ordnungsamt mitteilt, wird die Bahnhofstraße (von der Kreuzung Ernst-Reuter-Straße/Kleiner Bruchweg bis zur Eschstraße) für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Zulässig ist in der Sperrzeit lediglich der Anlieferverkehr. In den Fußgängerzonen Bahnhofstraße, Eschstraße und Museumsplatz ist Anlieferverkehr nur von 7 Uhr bis 11 Uhr möglich. Elsestraße und Hangbaumstraße sind zwischen dem Einmündungsbereich der Klinkstraße und der Kreuzung mit der Marktstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Haltestellen werden verlegt

Der Parkplatz an der Pauluskirche ist nur über die Kaiser-Wilhelm-Straße erreichbar. Eine Ausfahrt über die Hangbaumstraße ist nicht möglich. »Auf dem Parkplatz an der Pauluskirche steht die Stellplatz-Reihe unmittelbar entlang der Parkplatzsüdgrenze nicht zur Verfügung«, teilt die Stadt mit.

Die Tiefgarage am Markt ist zu den ausgewiesenen Öffnungszeiten nutzbar. Erreichbar ist die Tiefgarage über die Fünfhausenstraße und die Philippstraße. »Im Interesse des Verkehrsflusses rund um den Zwiebelmarkt sind für die Philippstraße und die Winkelstraße absolute Halteverbote angeordnet«, heißt es aus dem Ordnungsamt. Verlegt werden zudem die Stadtbus-Haltestellen am Museumsplatz (in den Bereich Fünfhausenstraße/Ecke Winkelstraße) und die Haltestellen der anderen ÖPNV-Linien (von der Hangbaumstraße an die Marktstraße).

Feuerwerk am Freitag

Für die Zeit vom Donnerstag, 26. September, 13. Uhr, bis Montag, 30. September, 9 Uhr, werden Sperrungen kurzer Abschnitte der Kaiser-Wilhelm-Straße und der Bismarckstraße beidseitig des Tönnies-Wellensiek-Platzes durchgeführt. Zudem wird an der Hindenburgstraße zwischen Holtkampstraße und Sedanstraße ein absolutes Halteverbot angeordnet.

Wegen des Feuerwerkes am Freitag, 27. September, wird aus Sicherheitsgründen die Klinkstraße ab dem Verkehrskreisel in Fahrtrichtung Elsestraße/Rathaus und die Lettow-Vorbeck-Straße ab Saarlandstraße in Fahrtrichtung Rathaus in der Zeit von 20.30 bis 21.30 Uhr gesperrt sind. »An- und Abfahrten zu den Parkplätzen am Rathaus sind in dieser Zeit ebenfalls nicht möglich«, teilt die Stadt mit.