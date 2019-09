Bünde (WB). Ein 84-Jähriger ist am Montag mit seinem Pedelec in Bünde gegen ein Auto gefahren und gestürzt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei um 10.45 Uhr, als der Senior aus Bünde mit dem Pedelec auf der Bahnstraße in Richtung Turnerstraße fuhr. Gleichzeitig war ein 66-jähriger Mann aus Rödinghausen in seinem Mercedes auf der Wollfeldstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs.

Der Autofahrer bremste im Kreuzungsbereich ab, weil sich die Bahnschranken schlossen. Der von links kommende Senior auf dem Pedelec knallte laut Polizei gegen das wartende Auto.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 2050 Euro.