Bünde (WB/sal). Um das Sicherheitsgefühl der Bünder in ihrer Stadt zu verbessern, will die heimische CDU-Fraktion die Personalstärke des so genannten Bonus-Teams des Ordnungsamtes aufstocken. Eine Idee, der scheinbar auch die Stadtverwaltung folgen kann. Das geht aus den Unterlagen für die kommende Sitzung des Bünder Hauptausschusses hervor, der am Dienstag, 2. Oktober, ab 19 Uhr tagt.

»Als das Bonus-Team im Jahre 2005 an den Start ging, wurden dafür sechs Vollzeitstellen eingerichtet. Die Arbeit des Teams erwies sich als sehr erfolgreich. In den Folgejahren konnte eine deutliche Reduzierung der Vandalismusschäden an öffentlichen Einrichtungen sowie Verbesserungen in der ›gefühlten Sicherheit‹ erreicht und auf gutem Niveau stabilisiert werden«, heißt es in einer Stellungnahme zu dem Thema aus dem Rathaus.

Drei Vollzeitstellen

Diese Entwicklung sowie der allgemeine Sparzwang hätten jedoch dazu geführt, dass die Personalstärke in der Folge nach und nach reduziert worden sei. Derzeit seien dem Bonus-Team drei Vollzeitstellen zugeordnet. »Durch eine personelle Verstärkung könnten die Präsenzzeiten in den Abendstunden wieder ausgeweitet werden und damit die Aufgabenwahrnehmung auch zu Zeiten sichergestellt werden, in denen das aktuell nur eingeschränkt möglich ist«, so die Einschätzung der Stadtverwaltung.

Antrag wird beraten

Im CDU-Antrag, über den die Hauptausschussmitglieder beraten sollen, hatte Fraktionschef Georg Kruthoff besonders zwei Areale in der Bünder City im Auge, die von einer Aufstockung des Bonus-Teams profitieren könnten: den Marktplatz und das Bünder Bahnhofsareal.