Von Carolin Bittner

Das von der biologischen Station Ravensberg betreute Naturschutzgebiet liegt zwischen Bünde und Kirchlengern. Hier verlauft die Else noch relativ naturnah in Mäandern auf einer Strecke von 3,5 Kilometern. »Hier ist der einzige Teil der Else, der noch nicht begradigt wurde. Dadurch bilden sich Sandbänke und Uferabbrüche. Ideale Bedingungen für Tiere, hier brütet zum Beispiel der Eisvogel«, erklärt Anna Brennemann von der Biologischen Station Ravensberg.

Viele Weiden für schottische Hochlandrinder

Die 24 Jahre alte Umweltwissenschaftlerin ist Gebietsbetreuerin der Elseauen. Zusätzlich bietet sie »Spürnasenführungen« an und betreut ein Neigungsfach am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, um auch der nächsten Generation den Naturschutz näherzubringen. Das Besondere an dem Naturschutzgebiet, so Brennemann, sind die vielen Weiden für die schottischen Hochlandrinder und die Streuobstwiesen. »Die Rinder helfen uns, die Flächen extensiv, das heißt im Sinne des Naturschutzes, zu bewirtschaften.« Doch die Bauern müssen sich auch an gewisse Regeln halten. So stehen die Rinder nur von März bis Oktober draußen, um in den Wintermonaten Trittschäden zu vermeiden.

Streuobstwiesen entstehen

Genauso verhält es sich mit den Streuobstwiesen. »Die Besitzer stellen uns die Flächen zur Verfügung und wir betreuen das Ganze dann. Erst kürzlich haben wir von einer Familie eine Wiese bekommen. Dort entsteht nun eine neue Streuobstwiese«. Insgesamt sind im Naturschutzgebiet viele Zäune zu sehen. »Das soll nicht nur die Rinder auf den Weiden halten, sondern auch Besucher auf den Wegen. Denn dadurch, dass Leute auf die Wiesen laufen, können Schäden entstehen und die Tiere gestört werden.«

Durch die Wiesen und Weiden schlängelt sich die Else, nur unterbrochen durch das Wehr an der Elsemühle. »Durch das Wehr können Fischarten nicht richtig wandern, obwohl es für sie sehr wichtig ist«. Das sei das einzige, das sie an dem Fluss ändern würde.

Seltene Fischart: Steinbeißer

Besonders an dem Gewässer sei, dass es die Heimat für eine seltene Fischart bietet: den Steinbeißer, der seinen Namen durch seine Essgewohnheiten erhalten hat. Er kaut den Sand am Grund des Flusse durch, filtert ihn und stößt ihn am Ende durch die Kiemen wieder aus. »Deshalb ist die Else innerhalb des Naturschutzgebietes noch mal etwas Besonderes. Sie ist ein Flora-Fauna-Habitat.«

Hitze des Sommers noch immer spürbar

Nach EU-Gesetz dürfen die Lebensstätten dieser geschützten Arten nicht beeinträchtigt werden. Doch auch dem Naturschutzgebiet sieht man die Hitze des Sommers an. Die Erlen und Weiden, die dort wachsen, weil sie die feuchte Umgebung brauchen, sind kaum belaubt und auch die Wiesen haben noch gelbe Flecken. »Wir haben Mitte Juni zuletzt gemäht. Seitdem ist kaum etwas nachgewachsen und die Gräser vertrocknen.« Anna Brennemann hofft daher in der nächsten Zeit weiterhin auf Regen, damit sich die Natur erholen kann und das Naturschutzgebiet noch lange erhalten bleibt.