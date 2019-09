Bünde (WB). Einbrecher sind zwischen Montagabend und Dienstagfrüh in mehrere Büros und Ladenlokale in Bünde eingedrungen. Die Polizei schließt Zusammenhänge der Einzeltaten nicht aus.

Die Einbrüche ereigneten sich laut Polizei in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. In einem Fall blieb es beim Versuch: An der »Wasserbreite« wollte jemand Zugang zu einem Büro bekommen. An zwei Fenstern und einer Balkontür wurde herumgehebelt.

An der Bahnhofstraße wurde ein Fenster aufgehebelt. So kamen die Einbrecher in einen Büroraum. Ob etwas gestohlen wurde, »wird derzeit noch ermittelt«, teilt die Polizei mit. Einen weiteren Einbruch gab es an der Eschstraße in einem Ladenlokal. Auch dort kamen die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten. In dem Geschäft versuchten die Einbrecher laut Polizei, »Wertbehältnisse« aufzuhebeln. Das klappte jedoch nicht, die Einbrecher flohen.

Von der Tiefgarage ins Treppenhaus

An der Elysiumstraße drang jemand in ein weiteres Büro ein. Diesmal gelangte der Täter über die Tiefgarage in ein Treppenhaus, zu dem er sich gewaltsam Zugang verschaffte, und anschließend in die Büroräume. Diesmal wurden diverse Schränke aufgebrochen. Bei dem Einbruchdiebstahl sei ein »kleinerer Bargeldbetrag« geklaut worden, so die Polizei. Sie beziffert den bei allen vier Fällen zusammen entstandenen Sachschaden auf mindestens 3.650 Euro.

Die Tatorte konzentrieren sich auf zwei Bereiche um die Eschstraße und die Wasserbreite. Die Polizei schließt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten nicht aus. Hinweise dazu nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegen.