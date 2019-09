Wenn am ersten Adventswochenende in der Innenstadt die traditionsreiche Veranstaltung »Ein Weihnachtsbaum für Bünde« steigt,. soll es auch einen Shopping-Sonntag geben. Einen entsprechenden Antrag hat die Handel Bünde GbR gestellt. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Die Einzelhändler in der Innenstadt wollen in diesem Jahr – neben dem Zwiebelmarkt – einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag veranstalten. Im Visier haben die Mitglieder der Handel Bünde GbR den 1. Dezember. Dann finden die Veranstaltungen »Ein Weihnachtsbaum für Bünde« und »Weihnachtliches Bünde« statt.

Einen entsprechender Antrag ist bei der Stadtverwaltung bereits Ende Juli eingegangen. Die Lokalpolitik wird sich in der kommenden Woche erstmals mit dem Thema befassen – zunächst am 2. Oktober im Hauptausschuss, eine Woche später dann im Stadtrat.

Zunächst nur zwei Sonntagsöffnungen beantragt

Nachdem die Gewerkschaft Verdi im vergangenen Jahr gegen zwei Sonntagsöffnungen im Oktober und November vor dem Mindener Verwaltungsgericht erfolgreich vorgegangen war, hatte die heimische Kaufmannschaft für 2019 zunächst nur zwei Veranstaltungen dieser Art geplant – zum Frühlingsfest und jetzt zum zum Zwiebelmarkt.

Verdi hatte von einem gerichtlichen Vorgehen gegen diese Shopping-Sonntage im Vorfeld abgesehen, wohl auch mit Blick auf die räumliche Begrenzung, in der Läden ihre Türen öffnen durften. »Wir haben zwar nach wie vor keine Sympathien für verkaufsoffene Sonntage. Aber so wie die räumlichen Einschränkungen und Besucherprognosen der Volksfeste beschrieben sind, sehen wir keinen Anlass, dagegen zu klagen«, hatte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Ursula Jacob-Reisinger damals auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. Und auch dieses Mal sollen Läden für fünf Stunden – also von 13 bis 18 Uhr – nur innerhalb des Veranstaltungsbereichs der parallel stattfindenden Feste öffnen dürfen: und zwar an der Eschstraße zwischen Bismarckstraße und Bahnhofstraße sowie an der Bahnhofstraße zwischen Museumsplatz und Ernst-Reuter-Straße.

Veranstaltungen mit langer Tradition

»Die beiden Veranstaltungen in der Adventszeit haben eine lange Tradition und einen großen Publikumszulauf, so dass hier der verkaufsoffene Sonntag nur eine zusätzliche Leistung des Handels ist«, erläutert Handel-Bünde-Geschäftsführer Georg Kruthoff.

Im Gegensatz zu den Sonntagsöffnungen an den beiden großen Bünder Jahrmärkten hat die Stadt für die adventlichen Events jedoch keine Besucherprognose in der notwendigen Begründung für den nun beantragten Shopping-Sonntag geliefert. Stattdessen verweist die Verwaltung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 17. Juli (Aktenzeichen: 4 D 36/19).

»In seiner Begründung hat der Senat Grundsätzliches zu der durch das ›Entfesselungspaket I‹ eingeführten Neuregelung über verkaufsoffene Sonntage ausgeführt und die Voraussetzungen, unter denen die Sonn-und Feiertagsöffnung zulässig ist, für einen wichtigen praktischen Anwendungsbereich näher präzisiert. Ladenöffnungen im Zusammenhang mit örtlichen Veranstaltungen, die einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen, hält der Senat schon dann für zulässig, wenn sich die Ladenöffnungsmöglichkeit im Wesentlichen auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung bezieht und zeitgleich mit ihr vorgesehen ist«, heißt es in der Vorlage für Hauptausschuss und Stadtrat.

Kommentar

Nachdem im vergangenen Jahr mehrere Sonntagsöffnungen von der Gewerkschaft Verdi vor Gericht gekippt wurden, haben sich Einzelhändler und Stadt zusammengesetzt: Termine für Shopping-Sonntage wurden an Großveranstaltungen gekoppelt. Zudem sind Bereiche, in denen Läden ihre Pforten öffnen dürfen, genau definiert. Das Ergebnis ist nun, dass Einkaufserlebnisse sonntags in Bünde wieder möglich werden. Auch für den 1. Dezember dürfte sich wieder eine politische Mehrheit finden. Ein wichtiger Meilenstein für Bünde als Shopping-Stadt. Aber es gibt auch Verlierer. Einzelhändler, die in der Peripherie liegen – darunter auch viele familiengeführte Geschäfte –, profitieren nicht mehr vom sonntäglichen Besucherstrom. Sie liegen außerhalb der festgelegten Grenzen der Shopping-Sonntage. Daniel Salmon