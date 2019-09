Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Schlaglöcher und Risse im Asphalt: Das Straßenausbauprogramm der Stadt Bünde für die Jahre 2020 bis 2024 steht. Allein 2020 sollen elf Straßen überarbeitet werden. Dafür will die Stadt 1,8 Millionen Euro in den Straßenausbau investieren.

Für den von der Verwaltung zusammengestellten Katalog an Straßen haben die Mitglieder des Verkehrsausschusses einstimmig votiert. Grund für die langfristige Vorausplanung: »Vor allem die beitragspflichtigen Bürger sollen zwei bis drei Jahre im Voraus über den beabsichtigten Ausbau informiert werden«, sagte Andreas Siepenkothen, Technischer Beigeordneter, in der Sitzung.

Pauschale Kosten ermittelt

Es werden lediglich pauschale Kosten ermittelt, aufwendige Berechnungen liegen diesen Ankündigungen zunächst nicht zu Grunde. Nachdem Mitarbeiter der Straßenbehörde alle Strecken in Bünde abgefahren sind und sich ein Bild über die Zustände der einzelnen Straßen gemacht haben, wurde eine Liste erstellt mit Straßen, die im kommenden Jahr saniert werden sollen. Bei den Priorisierungen wird geprüft, wie sicher die Straßen sind und wie hoch ihr Stellenwert ist – Stichwort Verkehrsbelastung oder ob in nächster Zeit Kanäle oder Leitungen verlegt werden sollen.

Straßenausbau 2020

Diese Straßen sind 2020 an der Reihe: Behringstraße von Engelstraße bis Ernst-Reuter-Straße, Boschstraße von Daimlerstraße bis Schnellweg, Engelstraße von Blankener Straße bis Ernst-Reuter-Straße, Ernst-Reuter-Straße von Lettow-Vorbeck-Straße bis Levisonstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße von Wasserbreite bis Borriesstraße, Hainbuchenweg von Mühlenfeldstraße bis Schluchtweg, Inselweg von Mühlenfeldstraße bis Schluchtweg, Klusstraße von Siekgarten bis Raiffeisenstraße, Saarlandstraße von Lettow-Vorbeck-Straße bis Teichstraße, Schlossstraße von Carl-Severing-Straße bis Kurt-Schumacher-Straße, Schluchtweg von Kirchstraße bis Sportplatz. Das teuerste Projekt 2020 ist die Klusstraße mit veranschlagten 370.000 Euro.

Weitere Sanierungen

In den nächsten Jahren kommen noch weitere teure Sanierungen hinzu: Mühlenfeldstraße: mehr als 2,5 Millionen Euro; Dobergstraße mehr als 1,5 Millionen Euro; Strotweg mehr als eine Million Euro; Ellersiekstraße mehr als eine Million Euro; Stadionstraße mehr als eine Million Euro.

Neben Straßen werden auch Bushaltestellen, Brücken, Fahrradstraßen und Laternen überarbeitet. Bereits seit Längerem werden die Bushalstellen in Bünde saniert und vor allem barrierefrei umgebaut. Zwei Brücken sollen in den nächsten Jahren instand gesetzt werden: Bolldammbrücke (240.000 Euro in zwei Jahren), Brücke Semmelweg (210.000 Euro in 2020). Laternen werden mit LED-Technik ausgestattet. Kostenpunkt in den kommenden zwei Jahren: etwa eine Millionen Euro.

Planänderungen möglich

Uwe Mausch (Grüne) wies darauf hin, dass der Verkehrsentwicklungsplan erst 2021 fertig und beschlossen sein werde und dies Konsequenzen auf die geplanten Ausbauten habe. Siepenkothen erklärte, dass das Straßenausbauprogramm nicht in Stein gemeißelt sei und immer Veränderungen vorgenommen werden könnten. »Der Kämmerer braucht aber eine mittelfristige Planung, um entsprechende Summen im Haushalt bereitstellen zu können«, so der Technische Beigeordnete weiter.

Ab 2022 ist von der KBB-AW zudem ein neues Abwasserbeseitigungskonzept zu erstellen. Die dort neu eingestellten Kanalbaumaßnahmen werden hinsichtlich eines in Frage kommenden Straßenausbaues geprüft und abgestimmt. Aus dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept werden sich dann entsprechend noch mal Änderungen im Investitionsprogramm ergeben.

Das komplette geplante Straßenausbauprogramm für die kommenden Jahre ist über das Ratsinfosystem auf der Homepage der Stadt Bünde zu finden.