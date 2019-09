Von Daniel Salmon

Rund 120 Teams waren bei der Tour für den guten Zweck quer durch zehn europäische Länder an den Start gegangen . 2017 hatten die »Svens« am »Baltic Sea Circle« mit ihrem VW-Oldie teilgenommen. Ein Jahr später war Schüngel mit seiner Freundin Verena Schmitz bei der »Knights of the Island«-Rallye in Großbritannien dabei. »Wir waren zwar immer nah dran am Treppchen, kamen aber bislang nie unter die ersten Drei. Die Erfahrungen der vorherigen Teilnahmen dürften uns jetzt aber geholfen haben«, sagt der Bünder.

Zwölf Tage waren er und sein Co-Pilot unterwegs. Startpunkt war München, Ziel der Tour Amsterdam. Autobahnen und Navi-Geräte waren Tabu. Als einzige Orientierungshilfe waren Landkarten erlaubt. Um Punkte für die Endabrechnung zu sammeln mussten die Deutschen lustige Aufgaben absolvieren und mit Fotos festhalten. 145 Stunden hat das Team netto auf der Piste verbracht.

Auto machte komische Geräusche

»Ich freue mich sehr, dass der Wagen durchgehalten hat. Er lief teils unruhig, machte komische Geräusche«, berichtet Schüngel. Zudem musste ein Kupplungsseil dran glauben. Statt 5000 Kilometern legte der Scirocco übrigens 5700 Kilometer auf der Tour zurück. »Das lag daran, dass wir hin und wieder Nebenstrecken gefahren sind und so Umwege in Kauf genommen haben, um uns reizvolle Landschaften anzusehen.«

Besonders beeindruckt hatte den Bünder am Road-Trip der Weg durch die spanische Wüste. »Das war echt ein Highlight, das ich so nicht erwartet hatte. Aber auch die Alpen-Überquerung war echt beeindruckend. Links ging es auf den Wegen dort teils senkrecht nach oben, rechts steil nach unten. Ich habe mich dann immer gefragt: Wer kommt auf die Idee an diesen Hängen eine Straße zu bauen?«

Nächste Rallye nicht ausgeschlossen

Währen ihres Roadtrips haben die »Svens« um Spenden für die Organisation »Sea Shepherd« geworben, dafür ein Konto auf der Spendenseite betterplace.org angelegt. Bislang sind so knapp 1150 Euro zusammengekommen. »Insgesamt sind bei der ›European 5000‹ gut 120.000 Euro eingefahren worden«, freut sich der Bünder.

Durch seine Platzierung hat das Team übrigens nicht nur eine Trophäe gewonnen, sondern darf auch kostenlos bei einer der nächsten Benefiz-Rallyes teilnehmen. »Ob das gleich nächstes Jahr sein wird, weiß ich noch nicht«, sagt Schüngel.