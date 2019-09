Von Hartmut Horstmann

Bünde (WB). Mehr als 240.000 Kilometer hat der Rettungswagen im Dienst der guten Sache zurückgelegt. Am 3. Oktober soll er den Bündern ein letztes Mal von Nutzen sein: Dann endet eine Auktion, deren Erlös der Stadtkasse zugute kommen soll.

Das aktuelle Angebot findet sich auf einer Seite, auf der über Zollauktionen informiert wird. Unter dem Artikelstandort Bünde stoßen Interessierte auf einen »WAS-Rettungswagen auf Mercedes Benz, Sprinter 519 CDI«. Aus verschiedenen Perspektiven ist das Fahrzeug zu sehen, auch Blicke ins Innere sind möglich.

»Leichter Ölverlust am Motor«

Doch schreibt die Stadt Bünde als Anbieter: »Eine Besichtigung vor Abgabe eines Gebotes wird empfohlen.« Und weil man einen Gegenstand mit einem Gewicht von vier Tonnen nicht in ein Postpaket packen kann, heißt es ausdrücklich: »Nur Abholung möglich.« Den Angaben zur Auktion ist zu entnehmen, dass der Rettungswagen, der an der Feuer- und Rettungswache Bünde steht, Ende des Jahres 2012 erstmals zugelassen wurde. Bis zu seiner Stilllegung kam er auf eine Laufleistung von 243.235 Kilometern. Der Motor verfügt über 190 PS und sechs Zylinder. Und wer das Fahrzeug erwirbt, muss im Januar 2020 zur nächsten Hauptuntersuchung.

Dabei weist die Stadt unter anderem auf einen »leichten Ölverlust am Motor« sowie Gebrauchsspuren wie zum Beispiel Kratzer und Lackabblätterungen. Zur Sonderausstattung des Rettungswagens zählen automatische Schleuderketten und ein Hubtisch.

Bieter-Krimi im Frühjahr

Wie viel am Ende in die Stadtkasse kommt, ist noch nicht abzusehen, da die Auktion noch bis zum 3. Oktober, 14.15 Uhr, läuft. Begonnen hat sie am 17. September, derzeit liegt das Gebot bei mehr als 5.500 Euro. Gestartet wurde mit 500 Euro, mehr als 20 Bieter haben sich bisher beteiligt.

Da sollte noch was gehen – und die Bünder haben schon einige Erfahrungen mit der Versteigerung ausgedienter Fahrzeuge und Geräte gesammelt. Anfang des Jahres kam es im Zusammenhang mit einem Feuerwehrauto sogar zu einem regelrechten Bieter-Krimi . Beim vorgesehenen Auktionsende lag das Höchstgebot bei 4800 Euro.

Als die Anbieter glaubten, das sei damit bereits der Abschlusspreis, mussten sie sich eines besseren belehren lassen. Wenn kurz vor Schluss ein neues Gebot abgegeben wird, verlängert sich die Dauer der Auktion automatisch um fünf Minuten. Am Ende wurde es ein langes und spannendes Finale, in dessen Verlauf sich die Verkaufssumme um 1200 auf 6000 Euro erhöhte. Sollte ein derartiges Bieterspektakel am Donnerstag, 3. Oktober, eine Neuauflage erfahren, steht eines bereits fest: Die Bünder Stadtkasse wird es danken.