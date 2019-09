Wenn das Bein beim Treten in die Pedale fast gerade durchgestreckt werden kann, passt der Sattel. das erklärt Uwe Marquardt Emma Schirmer (11). So lässt es sich am leichtesten fahren. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Nur mit Refletorkleidung und Beleuchtung am Rad ist sicheres Fahren in der dunklen Jahreszeit möglich. Das haben die Schüler der 7. Klassen des Marktgymnasiums beim 13. Fahrradaktionstag gelernt.

An den Ständen der Wanderausstellung »Sehen und Gesehen werden« der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden und Kreise in NRW konnten Schüler sehen, wie sie von Autofahrern – das Sichtfeld der Autofahrer wurde durch einen Kasten nachgeahmt – mit und ohne reflektierende Kleidung wahrgenommen werden. »Ein krasser Unterschied«, lautete das einhellige Fazit der Kinder.

An einer weiteren Station zeigte Rad-Experte Uwe Marquardt den Kindern, wie sie die Sattelhöhe richtig einstellen. Marquardt: »Viele haben keine passenden Räder mehr, da sie seit dem Kauf gewachsen sind und nicht nachjustiert wurde.« Am besten und leichtesten fahre es sich, wenn man auf dem Sattel sitzend den Fuß auf der Pedale habe und das Bein nahezu durchstrecken könne. »Richtiger Luftdruck macht das Fahren sicherer und viel leichter«, sagte er und wies darauf hin, dass bei zu wenig Luftdruck der Reifenmantel in einer Kurve abplatzen könnte. Ein Sturz ist dann programmiert.

Erste Hilfe gezeigt

An der DRK-Station von Sven Kampeter übten sich die Schüler in Erster Hilfe. Findet man eine verletzte Person, was ist dann zu tun? Nieke Sütfeld weiß es. »Ansprechen, den Atem überprüfen, atmet der Verletzte, muss er vorsichtig in die stabile Seitenlage gebracht werden.«

Einzuhaltende Regeln im Straßenverkehr wiederholten die Schüler mit Torben Beckmann von der Fahrschule Beckmann.

Bei der Mobilitätsbeauftragten der Stadt Bünde, Annette Kühn, erfuhren die Siebtklässler alles Wissenswerte zum Thema Fahrradhelm. Kühn: »Wir haben über den korrekten Sitz und das Einstellen des Helmes gesprochen.« Außerdem zeigte sie den Kindern einen Film über eine Jugendliche, die bei einem Fahrradunfall ohne Helm eine Böschung herunterstützte und nun im Wachkoma liegt. Die Schüler waren sichtlich bewegt.

Polizei kontrolliert Räder

Projektleiter des Tages war wieder Lehrer Christian Kowalewsky. Er erklärte: »Schüler des Technik/Werken-Kurses der Stufe 9 helfen an den einzelnen Stationen mit.«

Zum Abschluss kontrollierte Polizist Jörg Hölscher die Räder der Schüler auf die Verkehrssicherheit. »Ich schaue nach Bremse, Licht, Reflektoren und Klingel«, sagte er.

Bislang sei es in all den Jahren allerdings so gut wie nie vorgekommen, dass eines der geprüften Räder so unsicher war, dass die Schüler nicht mehr damit fahren konnten. Bei Mängeln wies er aber deutlich darauf hin, diese seien umgehend zu beheben.