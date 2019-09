Das Team von Ennigloh-aktiv freut sich schon auf den Ennigloher Herbst. Am Tag der Deutschen Einheit soll auch in diesem Jahr wieder rund um das Gasthaus »Leib und Seele« im Dustholz gefeiert werden Foto: Rabea Sobolewski

Von Rabea Sobolewski

Bünde (WB). Eine Bussard-Flugshow, ein Glockenspiel der »Honey Bell’s«, Kinderschminken, Kunsthandwerk und alles, was das Herz begehrt, gibt es am 3. Oktober ab 11 Uhr beim Ennigloher Herbst zu entdecken.

Der kleine Markt mit Ständen von lokalen Anbietern und vielen Attraktionen lockt Bünder und auch andere Interessierte nach Ennigloh. Auch in diesem Jahr findet er wieder in der Gaststätte »Leib und Seele« am Dustholz statt.

Flugshow mit Bussard

»Wir freuen uns in diesem Jahr besonders auf die Flugshow mit dem Bussard«, berichtet Thorsten Mailänder, Gründungsmitglied von Ennigloh-aktiv. Der 2014 gegründete Verein kümmert sich um die Belange des Stadtteils und freut sich über die Gemeinschaft, die dadurch entstanden ist.

Das Programm ist für Groß und Klein ausgelegt: Während die Eltern in Ruhe auf dem Markt stöbern können, werden ihre Kinder geschminkt, können eine Fahrt mit einem Oldtimertrecker machen und auf die Torwand schießen.

Bienenwachstücher und Marmelade

Die Stände sind ganz vielfältig – der Imkerverein verkauft lokale Produkte, es gibt unter anderem Gartendeko, gestrickte Strümpfe, Filzkunstwerke, Marmeladen, Stickbilder, Schürzen, Kinderbekleidung, Geschenke aus Papier, Kochbücher und Räucherforellen. Auch das Kunst-Karree stellt Werke aus, die Landfrauen versorgen die Gäste mit Kaffee und Kuchen und verkaufen Bienenwachstücher, die man anstelle von Frischhaltefolie benutzen kann.

Startschuss in den Ennigloher Herbst ist um 11 Uhr. Das Wohnheim Hüffer Heide von der Lebenshilfe Lübbecke präsentiert ein Glockenspiel um 13.30 Uhr. Im Anschluss um 14.30 Uhr findet dann die Flugshow statt. Ende ist gegen 17 Uhr. Da die Parksituation schwierig wird, werden die Besucher gebeten, an der Bünder Welle zu parken.