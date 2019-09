Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Einen attraktiven Standort für die Bünder Stadtbücherei finden und zugleich das Raumproblem am Gymnasium am Markt lösen: Wie das gleichzeitig gehen könnte – die Bünder FDP hat eine Idee, die in der kommenden Sitzung des Schulausschusses diskutiert werden soll.

Im Visier haben die Liberalen hierfür den Parkplatz am Marktplatz. Auf dem Areal könnte ein Bibliotheks-Neubau Platz finden, in dem auch Unterrichtsräume für die Schule vorgehalten werden. »Das Gebäude könnte dann auch als Bürgerbegegnungszentrum dienen. Und zudem könnte unterirdisch die dortige Tiefgarage erweitert werden, um genug Stellplätze für Autos vorzuhalten«, führt Fraktionschef Ernst Tilly aus.

GaM soll auch profitieren

Von der Maßnahme versprechen sich die FDP-Mitglieder eine »Stärkung des Stadtzentrums«, wie sie in einem entsprechenden Antrag formulieren. Konkret heißt es dort: »Das Gymnasium am Markt benötigt jetzt schon diverse Räume, wobei der Bedarf an Unterrichtsräumen durch die Einführung des Abiturs nach G9 noch steigen wird.« Konkrete Anträge der Schule auch zu Multifunktionsräumen und Gutachten zur Schulentwicklung mit Raumbedarf lägen bereits vor. Zudem benötige die Stadtbücherei, die langfristig zu einem Medienzentrum erweitert werden soll, ab Oktober 2022 nach Ablauf des laut FDP »mit hohen Kosten belasteten Mietvertrages im Gebäude der SILAG in der Eschstraße« einen neuen Standort. Durch einen eigenen Bau der Stadt würden künftig keine Mietkosten mehr anfallen.

FDP für Bau im Stadtzentrum

Mehrfach waren bislang im politischen Raum Überlegungen geäußert worden, die Stadtbücherei im ehemaligen Tabakspeicher an der Wasserbreite anzusiedeln. Die SPD hatte vor mehreren Wochen als möglichen Bibliotheksstandort das ehemalige Cordes-Gelände angeregt – in Kombination mit einem Neubau für das Jugendzentrum Atlantis. Tilly: »Uns wäre es aber sehr wichtig, dass die Bücherei im Stadtzentrum bleibt.

Für das Atlantis müsste man ohnehin eine andere Lösung finden.« Zudem wäre ein Bücherei-Neubau auf dem Parkplatz im Zentrum nach Einschätzung des Liberalen schneller realisierbar als auf dem Areal des nun abgerissenen Industriekomplexes. Dabei hat Tilly auch den – aufgrund der Nähe zur Else – möglicherweise schwierigen Baugrund im Visier. »Baut man auf dem Cordes-Gelände, müsste man für das Gebäude eine tiefe Gründung anlegen.«

Schulausschuss tagt Dienstag

Wie groß ein Mehrzweckgebäude nahe am Gymnasium werden könnte, hinge letztlich von den Vorstellungen der künftigen Nutzer ab: »Da müsste man natürlich vorher mit den Schulverantwortlichen reden.« Und nicht nur das GaM könnte laut Tilly von einer solchen Maßnahme profitieren. »Auch von der Real- und Grundschule Mitte sowie von der Forscherhaus-Gesamtschule wäre eine Bibliothek an dieser Stelle gut zu erreichen.« Die Nähe zum Busbahnhof, zur Eschstraße und zur Bahnhofstraße sprächen ebenfalls für einen Neubau an diesem Platz.

In der Schulausschusssitzung am kommenden Dienstag, 1. Oktober, soll es nun erst einmal darum gehen, der Verwaltung einen entsprechenden Prüfauftrag für die FDP-Idee zu erteilen. Das Gremium tagt ab 19 Uhr im Bünder Rathaus.