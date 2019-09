Von Karl-Hendrik Tittel

War beim verregneten Eröffnungstag noch Zweckoptimismus gefragt, präsentierte sich Bündes größtes Stadtfest am Freitag in fast makelloser Frühherbstidylle. »Wir wollen das schöne Wetter für einen ausgiebigen Kirmesbummel ausnutzen«, sagte Sylvia Banze, während sich Mann Dieter Banze eine Brezel und Sohn Lennard (6) eine Portion Zuckerwatte schmecken ließen. So wie die Kirchlengeraner Familie hatten wohl zig andere Besucher auch die Wetterprognosen genau studiert, denn an diesem sonnigen Tag schoben sich Massen durch die Innenstadt. Diese hatte sich von der Bahnhofstraße bis zum Marktplatz sowie in der gesamten Fußgängerzone in eine einzige Kirmes- und Festmeile verwandelt – man musste schon ein ordentliches Stück gehen, um einmal über den gesamten Zwiebelmarkt zu schlendern.

Zehn Schuss, zehn Treffer

Viel los beim Zwiebelmarkt Fotostrecke

Foto: Karl_Hendrik Tittel

Gut 200 Schausteller, Standbetreiber und Gastronomen buhlten um die Gunst der Besucher. Dabei wurden die Jüngeren von den Fahrgeschäften magisch angezogen. Die größte Mutprobe war ohne Frage das »Mach 1«, in dessen Gondeln die Passagiere am Ende zweier mächtiger Arme in bis zu 42 Metern Höhe um die eigene Achse geschleudert wurden. Deutlich gemächlicher verlief die Fahrt für Luka (12) und seinem Bruder Luis (9) im Twister: »Das macht immer wieder Spaß«, so das Urteil des Älteren. Beliebt waren auch die traditionellen Jahrmarktangebote. Zehn Schuss und zehn Treffer hieß es bereits beim ersten Versuch für Kristoph Milz aus Enger an der Schießbude.

Livemusik und Streetfood

In den Nachtstunden tauchte die Jahrmarktbeleuchtung die City in flackernde Farben. Viel Lob gab es für das neue, noch leicht verhalten angenommene Angebot auf dem Rathausplatz, das mit Streetfood, Livemusik und alternativem Flair punkten konnte. »Ein sehr gemütliches Ambiente«, sagte Svenja Niedermeyer, während sie sich im mit Recyclingmöbeln dekorierten Zelt umsah. Als Außenposten schlug sich der Tönnies-Wellensiek-Platz abermals wacker, das Gros der Nachtschwärmer zog es allerdings wie eh und je zur großen Zeltgastronomie an der Else. Trotz Wetterwarnung vor Windböen präsentierte sich die Innenstadt auch gestern recht gut besucht, woran der verkaufsoffene Sonntag einen nicht unerheblichen Anteil gehabt haben dürfte.