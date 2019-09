Von Raphael Steffen

Bünde (WB). Das Bünder Universum ist am Wochenende mit der 71. Ausgabe der beliebten Comedy-Night in die neue Saison gestartet. Wem der Trubel auf dem Zwiebelmarkt zu viel wurde, konnte sich hier mit einer Portion guter Laune versorgen lassen. Für jeden Geschmack war etwas dabei war.

Das Universum war am vergangenen Freitag fast, am Samstag dann ausverkauft. Intendant Dirk Kaiser hatte diesmal eine bunte Truppe zusammengestellt. Detlef Simon alias Desimo lockerte das Publikum zwischendurch mit einigen Zaubertricks auf und führte durch das Programm.

Dafür war er prädestiniert, stammt er doch aus der »Hochburg des Frohsinns« – Hannover. Allein das sorgte schon für Lacher. »Ja, viele finden, Hannover ist ein Witz«, bedauerte Desimo. Als erster Act betrat Tobi Freudenthal die Bühne, der nach eigener Aussage seine ADHS-Störung zur Gag-Produktion einsetzt. Freudenthal redete sich dann auch ein bisschen in Rage, als er sich über die Absurditäten des Smalltalks ereiferte.

Absage ans Allerwelts-Blabla

Allerdings: Mit seinen bissigen Kommentaren zu Allerwelts-Blabla wie dem kollegialen »Mahlzeit!«-Gruß in der täglichen Mittagspause traf er den Nerv des Publikums. Leider konnte ihm niemand so recht erklären, woher der Name des Bünder Zwiebelmarkts stammt – mit der Einschätzung »Heute gibt’s da keine Zwiebeln mehr, nur noch Assis« hatte er aber die Zuhörer auf seiner Seite.

Als Höhepunkt erwies sich der Auftritt von Marcus Jeroch. Durch den simplen Trick, nach und nach immer mehr Buchstaben aus seinem Alphabet zu streichen, schüttelte er seinen Zuhörer dermaßen durch, dass manche gar nicht mehr mit dem Lachen aufhören konnten. Auch weitere Wortspielereien wie »Die Vase – das war’se« gelang es Jeroch mühelos, die Lachmuskeln weiter zu kitzeln.

Anekdoten aus der Jugend

Seine Nachfolgerin Maria Clara Groppler ist noch nicht jedem Comedy-Fan ein Begriff, was auch Moderater Desimo unfreiwillig eingestand, der ihren zweiten Vornamen fälschlich mit Sarah wiedergab. Die gerade mal 20-jährige Newcomerin aus Berlin hat sich dem staubtrockenen Humor verschrieben und gab Einblicke in Leben und Gefühlswelt einer jungen Frau. Die unverblümten Plaudereien über die Auswirkungen der Pille oder andere Aspekte des Sexlebens einer 20-Jährigen stießen beim eher mittelalten Publikum nicht auf ungeteilte Zustimmung, aber auch Groppler fand bei den jüngeren Gästen Zustimmung.

Nikita Miller schließlich brauchte nicht mehr als einen Hocker, auf dem sitzend er Anekdoten aus seiner Jugendzeit als Sohn von Russlanddeutschen in Stuttgart zum Besten gab. Einerlei, wie realistisch diese Geschichten waren – Miller führte die Universum-Besucher zielsicher immer tiefer in ihre komischen Windungen hinein. Miller wäre zweifelsohne eine grandioser Märchenerzähler.