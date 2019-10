Von Daniel Salmon

Seit Ende vergangener Woche sind rund um die Stellfläche an der Lettow-Vorbeck-Straße Bauzäune aufgestellt. In dem Gebäude auf dem Areal, das ebenfalls Grotemeier gehört, befinden sich eine Filiale der Sonderposten-Kette Thomas Philipps und die Sanitärfirma Pietsch. An den dünnen Metallstangen sind knallrote Schilder befestigt, die über den Grund für Grotemeiers Maßnahme informieren.

Schilder erklären Grund für Maßnahme

Seit dreieinhalb Jahren schwelt laut Grotemeier der Streit mit der Stadt. Foto: Daniel Salmon Seit dreieinhalb Jahren schwelt laut Grotemeier der Streit mit der Stadt. Foto: Daniel Salmon

Auf einen steht: »Da die Bünder Stadtverwaltung seit 3,5 Jahren die Nutzung eines unserer eigenen Grundstücke verhindert, müssen wir den uns zur Verfügung stehenden Platz effektiver nutzen und können leider ab sofort keine Parkplatz mehr für Externe zur Verfügung stellen.« Auf einem zweiten Schild stehen die Zeiten, ab denen die Tore zum Parkplatz geschlossen werden: freitags ab 19.30 Uhr sowie samstags ab 16.30 Uhr.

Der Stein des Anstoßes für die Sperrung liegt nur wenige Meter neben dem Gelände. »2015 haben wir das Grundstück neben unserer Firma gekauft. Dort steht auch das Gebäude der ehemaligen Kiko-Möbel-Filiale. Den Parkplatz davor wollten wir für unsere Maschinen nutzen«, erklärt Uwe Grotemeier im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch da habe die Stadt nicht mitspielen wollen. »Der Technische Beigeordnete wollte uns die Genehmigung dafür nicht erteilten. Seine Argumentation: Wenn wir das Gebäude wieder für Einzelhandel nutzen wollten, bräuchten wir ja die Parkplätze.« Allerdings ziehe der Unternehmen so etwas für das alte und mittlerweile auch marode Gebäude gar nicht in Betracht. Langfristig solle der Bau sogar dem Erdboden gleich gemacht werden.

Kein Platz für Schausteller

Auf diesem Schild wird erklärt, wann der Parkplatz dicht gemacht wird. Foto: Daniel Slamon Auf diesem Schild wird erklärt, wann der Parkplatz dicht gemacht wird. Foto: Daniel Slamon

Grotemeier: »Wir hatten sogar angeboten, uns vertraglich zu verpflichten, das Gebäude nicht zu nutzen. Das brachte aber nichts.« Um den älteren Teil des Komplexes überhaupt nutzen zu wollen, müssten der Bau feuerschutztechnisch für viel Geld saniert werden. »Aber das haben wir gar nicht vor.«

Vor allem zum Zwiebelmarkt fiel die Sperrung ins Gewicht. »40 Jahre haben wir den Parkplatz den Schaustellern zur unentgeltlich zur Verfügung gestellt«, so Grotemeier. Zudem hätten sich, seitdem der Platz abends abgeschlossen wird, zahlreiche Anlieger der Straße bei Grotemeier gemeldet. Diese hatten die Stellfläche mit rund 200 Parkboxen abends und nachts für ihre Fahrzeuge genutzt. »Das tut mir leid für die Leute und auch für die Schausteller. Aber wir werden das durchziehen«, so Grotemeier, der ankündigte, den Parkplatz auch unter der Woche nach Ladenschluss bei Thomas Philipps zu sperren. Der Unternehmer sagt: »In erster Linie möchte ich gut mit der Stadt zusammenarbeiten. Das muss doch auch möglich sein.«

Bürgermeister übernimmt

Stein des Anstoßes war der Parkplatz vor der ehemaligen Kiko-Möbel-Filiale. Hier wollte Grotemeier einige seiner Baumaschinen platzieren. Foto: Daniel Salmon Stein des Anstoßes war der Parkplatz vor der ehemaligen Kiko-Möbel-Filiale. Hier wollte Grotemeier einige seiner Baumaschinen platzieren. Foto: Daniel Salmon

Fest steht: Die Parkplatzsperrung zeigte Wirkung. Nachdem diese Zeitung im Rathaus wegen der Sache nachgehakt hatte, meldete sich Bürgermeister Wolfgang Koch. »Fakt ist, dass Herr Grotemeier einen Antrag gestellt hat, den Parkplatz am alten Möbelhaus zum Abstellen von Baumaschinen zu nutzen«, sagt das Stadtoberhaupt. Das habe der Technische Beigeordnete laut Koch aber nicht genehmigen wollen. Nach Gesprächen mit Grotemeier habe der Bürgermeister am Montag reagiert. »Ich habe die Sache an mich gezogen und die Genehmigung unterschrieben. Ich sehe nicht ein, dass vonseiten leitender Verwaltungsmitarbeiter der lokalen Wirtschaft Steine in den Weg gelegt werden.«

Ob Grotemeier die Sperrung nun wieder zurücknimmt, ist unklar.