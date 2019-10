Von Bernd Bexte

Der 54-Jährige ist seit 2008 Schulleiter des Homburgischen Gymnasiums in der Nachbarkommune Nümbrecht. Die Wahl zum Rathauschef dürfte als sicher gelten, schließlich ist er der gemeinsame Kandidat von CDU, SPD, Grünen und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) der knapp 20.000 Einwohner zählenden Stadt. Als einzige Ratsfraktion verweigert ihm die FDP die Unterstützung: Mit einem

Kommentar Während sich Thorgai Wilmsmann wohl wenige Sorgen um seine Wahl zum Waldbröler Stadtoberhaupt machen dürfte, ist in seiner alten Heimat alles andere als klar, wer 2020 als neuer Verwaltungschef in Bünde einzieht. Überhaupt hat sich bislang nur ein einziger Bewerber um die Nachfolge von Wolfgang Koch in Position gebracht. Seit mehr als einem Jahr steht Martin Schuster als Kandidat für die CDU fest. Die anderen Parteien haben zwar häufig kritisiert, dass die Christdemokraten so früh einen Bewerber benannt haben. Aber das ist womöglich besser, als den Wahlkampf zu verschlafen und vielleicht bis wenige Monate vor dem Urnengang mit einer Kandidatur zu warten. Daniel Salmon

Allparteien-Kandidat gebe es für die Bürger keine wirkliche Wahlmöglichkeit. Das sei das Ende des politischen Wettbewerbs, kritisieren die Liberalen.

Der Weg zum Kandidaten war allerdings nicht vorgezeichnet. Der amtierende Waldbröler Bürgermeister Peter Koester (CDU) hatte im Frühjahr angekündigt, dass er 2020 nicht erneut zur Kommunalwahl antreten werde. SPD und FDP hatten bereits eine gemeinsame Kandidatin favorisiert, die dann aber überraschend zugunsten Wilmsmanns zurücksteckte. Sie war schon bei der Kommunalwahl 2014 als Kandidatin von SPD und FDP gegen Amtsinhaber Koester angetreten und hatte damals die Stichwahl nur um wenige Stimmen verfehlt.

»Ruf doch mal den Wilmsmann an«

Sie begründete ihren Verzicht jetzt damit, dass sie durch einen gemeinsamen Kandidaten Chancen für eine positive Entwicklung Waldbröls in den nächsten Jahren sehe und ein überparteilicher demokratischer Konsens so eher erzielt werden könne. Die örtliche SPD bezeichnete ihren Verzicht als »ausgesprochen nobel«.

Der Waldbröler UWG-Vorsitzende Roger Helzer erläuterte örtlichen Medien, wie man überhaupt auf Wilmsmann als Kandidaten gekommen sei: Seine 22-jährige Tochter, die Lehramt studiert hat und am Homburgischen Gymnasium aushilft, habe ihm gesagt: »Papa, ruf doch mal den Thorgai Wilmsmann an, der wäre ein geeigneter Kandidat.« Und so kam es dann.

»Historischer Moment«

Wilmsmann habe sich laut Medienberichten zunächst überrascht vom Interesse gezeigt. Schließlich habe er keine Verwaltungsausbildung. »Schulleiter und Bürgermeister sind ja auf den ersten Blick erst mal zwei Welten«, lässt er sich zitieren. Auf Menschen zuzugehen und Prozesse zu moderieren, gehöre aber auch zu seinen Aufgaben als Pädagoge. »Das ist für mich ein historischer Moment, so eine Konstellation macht mich auch ein kleines bisschen stolz. Für mich ein Riesenauftrag.« Seine bisherige Tätigkeit aufzugeben, werde ihm allerdings nicht leicht fallen.

Wilmsmann wurde 1965 in Bünde geboren. An der Universität Bielefeld hat er Geschichte und Sozialwissenschaften studiert. Nach seinem Wegzug aus OWL unterrichtete er mehrere Jahre Sozialwissenschaften und Geschichte an der Gesamtschule Waldbröl und war Fachleiter für Geschichte am Bezirksseminar in Engelskirchen. Mit seiner Lebensgefährtin, einer Lehrerin, lebt er in Waldbröl. Trotz mehrfacher Anfrage wollte sich Wilmsmann gegenüber der BÜNDER ZEITUNG zu seiner Kandidatur nicht äußern.