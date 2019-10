Die Firma Grotemeier hatte den Parkplatz am Thomas-Philipps-Markt zum Zwiebelmarkt erstmals gesperrt. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Der Parkplatz-Zoff zwischen Unternehmer Uwe Grotemeier und der Stadt Bünde ist auch in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses thematisiert worden. So forderte der Technische Beigeordnete Andreas Siepenkothen eine Klarstellung von Bürgermeister Wolfgang Koch in der Sache.