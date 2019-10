Bünde (WB/sal) Exakt 12.809 Euro fließen durch die Online-Versteigerung eines ausgedienten Rettungswagens am 3. Oktober in die Bünder Stadtkasse. Vonseiten des heimischen Roten Kreuzes gibt es allerdings heftige Kritik an der Aktion. Die wird von Bürgermeister Wolfgang Koch jedoch gekontert.