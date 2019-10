Das berichten örtliche Medien. Wilmsmann führt für seinen Verzicht demnach persönliche Gründe ins Feld. Dabei hätte der 54-Jährige, der seit 2008 Schulleiter des Homburgischen Gymnasiums in der Waldbröler Nachbarkommune Nümbrecht ist, bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr allerbeste Chancen gehabt, als Stadtoberhaupt ins Rathaus der 20.000-Einwohner-Kommune einzuziehen.

Denn Thorgai Wilmsmann war als gemeinsamer Kandidat von CDU, SPD, Grünen und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) ins Rennen geschickt worden.

Nur die FDP wollte nicht

Als einzige Waldbröler Ratsfraktion hatte ihm die FDP die Unterstützung verweigert: Mit einem Allparteien-Kandidat gebe es für die Bürger keine wirkliche Wahlmöglichkeit. Das sei das Ende des politischen Wettbewerbs, kritisierten die Liberalen.

Wilmsmann wurde 1965 in Bünde geboren. An der Universität Bielefeld hat er Geschichte und Sozialwissenschaften studiert. Nach seinem Wegzug aus OWL unterrichtete er mehrere Jahre Sozialwissenschaften und Geschichte an der Gesamtschule Waldbröl und war Fachleiter für Geschichte am Bezirksseminar in Engelskirchen. Mit seiner Lebensgefährtin, einer Lehrerin, lebt er in Waldbröl.