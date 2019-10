Demon’s Eye spielt auch Deep-Purple-Klassiker

Bünde (WB). Die besten Songs aus dem Schaffen gleich zweier legendärer Hardrock Bands, dazu perfekte musikalische Unterhaltung und eine tolle Show an einem Abend – am Freitag, 15. November bringen Demon’s Eye in ihrem Konzert »The Purple Rainbow« ab 20 Uhr Stimmung ins Universum Bünde.

Auf ihrer 2019er Tour blickt die Band also über den purpurnen Tellerrand hinaus. Sie widmen fast die Hälfte ihres Programms jener Formation, die Ritchie Blackmore 1975 nach seinem Ausstieg bei Deep Purple gegründet hat: Rainbow. Das Publikum darf sich auf Purple-Klassiker wie »Child In Time«, »Highway Star«, »Smoke On The Water« und Rainbow–Epen wie »Stargazer« und »Man On The Silver Mountain« freuen. Fans, die diese Songs authentisch erleben möchten, werden sich das Konzert von Mark Zyk (Gitarre), Gert-Jan Naus (Orgel, Keyboards), Daniele Gelsomino (Gesang), Maik Keller (Bass) und Andree Schneider (Schlagzeug) sicher vormerken. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 05223/178888 (Stadtkultur).