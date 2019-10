Bünde (WB/hr). Die Star-Tankstelle an der Wasserbreite ist am Freitagnachmittag überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, drangen um 14.20 Uhr zwei Männer in den Verkaufsraum ein und forderten die Angestellte auf, sich von der Kasse zu entfernen und ihnen das Geld, das sich zu diesem Zeitpunkt in der Kasse befand, auszuhändigen.