Wer macht denn so etwas?, fragt sich Waldbesitzer Klaus Erdbrügger. Unbekannte haben – vermutlich mit einer kleinen Säge – elf Bäume etwa in der Höhe von einem Meter abgeholzt und liegenlassen. Entdeckt hat er den Vorfall vergangene Woche. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Bünde (WB). »Das war reiner Mutwille«, ist sich Klaus Erdbrügger sicher. Unbekannte haben in seinem Waldstück in Hunnebrock elf nah beieinander stehende junge Buchen abgesägt und am Boden liegen lassen.

Die Bäume sind auf einer Höhe von einem Meter abgeholzt worden – der Rest steckt noch in der Erde. »Die Täter müssen eine feine Säge gehabt haben, denn es sind nirgends Sägespäne zu finden«, hat Erdbrügger beobachtet. Die Buchen – etwa 35 Jahre alt – sind zunächst mit einer Säge bearbeitet worden und schließlich unkontrolliert umgekippt. »Das kann man an den Bruchstellen erkennen«, sagt der Hunnebrocker, dessen Waldstück sich in der Nähe der Autobahnbrücke an der Sachsenstraße befindet.

Werk von Jugendlichen?

Er vermutet, dass es sich um das Werk von Jugendlichen handeln könnte. Das sei eine gefährliche Aktion gewesen. »Denn die Bäume brechen ab und kippen unkontrolliert um. Wer keine Ahnung vom Fällen hat, der kann schnell von einem umstürzenden Baum getroffen werden«, sagt Klaus Erdbrügger. Die am Boden liegenden Stämme und Äste – ihr Laub ist inzwischen braun geworden – haben die Täter liegengelassen. »Selbst für Kaminholz sind diese Buchen eigentlich zu klein gewesen«, so der Waldbesitzer.

Finanzieller Schaden überschaubar

Der finanzielle Schaden sei zwar überschaubar. »Trotzdem ist es sehr ärgerlich, wenn gesunde Bäume in diesem jungen Alter einfach gefällt werden. Die hätten noch 100 Jahre hier stehen können«, sagt Klaus Erdbrügger, der den Vorfall in der vergangenen Woche entdeckt hatte. Er selber kommt nur zwei- bis dreimal im Jahr in den Wald. Zuletzt hatte er die Bäume gekennzeichnet, die nun wirklich gefällt werden müssen. Dabei sind vor allem Exemplare ausgewählt worden, die stark unter der Trockenheit der zwei vergangenen Sommer gelitten hatten. »Wenn es wenigstens diese Buchen erwischt hätte«, sagt Erdbrügger.

Wilder Müll abgeladen

»Wann genau die Bäume abgesägt wurden, lässt sich schlecht abschätzen«, meint der Hunnebrocker, der die Angelegenheit nicht bei der Polizei angezeigt hat. Eine Anzeige gegen Unbekannt bringe in diesem Fall wenig, vermutet er.

Doch nicht nur die gekappten Buchen sind Klaus Erdbrügger ein Ärgernis. Immer wieder laden Unbekannte ihren Müll in seinem Wäldchen ab. Auch am Montag lagen Holzbretter dort – von vereinzeltem Alltagsmüll wie Dosen und kleinen Flaschen einmal ganz zu schweigen. »Und die Bretter hier sind eine eher noch kleine Ansammlung im Vergleich zu dem, was ich dort sonst schon vorgefunden habe«, sagt Erdbrügger.

Kommentar

Wer bitte macht denn so etwas? Während überall über Klimaschutz gesprochen wird und es darum geht, neue Bäume anzupflanzen, da gehen andere in das Wäldchen in Hunnebrock und sägen einfach mal so elf gesunde Buchen ab! Klar, die Bäume hatten noch dünne Stämme, sind aktuell nicht von großem finanziellen Wert. Aber sie sind schon 35 Jahre lang gewachsen – und das ist kein kleines Zeitfenster.

Der Waldbesitzer hat Recht, es muss wohl reiner Mutwille gewesen sein. Denn am Ende haben die Täter die Buchen nur am Boden liegen lassen und nicht etwa die dünnen Stämme als Kaminholz mitgenommen. (Kathrin Weege)