Von Bärbel Hillebrenner

Weil das vermutlich ungefragt getan wurde und die Bilder möglicherweise mit Identifizierungsmerkmalen versehen waren, wurde der 37-Jährige wegen Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der Patienten angeklagt. Was allerdings am Donnerstag vor Gericht geschildert wurde, führte dann doch am Ende zu vielen offenen Fragen – und der Einstellung gegen eine Geldauflage.

»Ich habe den Arzt gefragt«

Denn der Mann erzählte eine Version, die ungewöhnlich, aber nicht unbedingt verboten ist. Er habe sich lediglich anhand der Fotos weiterbilden wollen. Die Motive waren weder erotisch noch freizügig gewesen – bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde das bestätigt. Die Aufnahmen zeigten Röntgenbilder und einen Monitor, auf dem die Bildgebung während einer Herzkatheteruntersuchung zu sehen war – aber auch ein Selfie mit den Füßen und den Beinen eines Patienten im OP-Raum. »Das ist verwerflich! Wie soll das Selfie Ihrer Weiterbildung als Rettungsassistent dienen?«, fragte der Staatsanwalt. Antworten konnte der Angeklagte darauf nicht.

Immer wieder betonte er stattdessen, dass er sich keines Vergehens schuldig fühle. »Ich habe im Katheterlabor den Arzt und das Pflegepersonal gefragt, man hat mir die Fotos von der Herzuntersuchung erlaubt. Ich will doch lernen, um dann besser und schneller bei einem Notfall helfen zu können.« Personenbezogene Daten seien nicht zu erkennen gewesen. »Ich kannte den Herzpatienten nicht, weiß nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war.« Auf den Aufnahmen, die die Polizei später im Rahmen der Ermittlung bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden hatte, waren zwar menschliche Körperteile zu sehen, aber diese sollen von Freunden und Bekannten sein.

Kollege informierte Vorgesetzten

Die Fotos aus dem OP-Raum habe er nicht veröffentlicht oder an Privatpersonen weitergereicht. Einzig seinem Kollegen habe er die Monitorbilder und das Selfie gezeigt. Das bestätigte dieser dann auch vor Gericht. »Ich fand das trotzdem komisch und befremdlich«, sagte der Zeuge, der schließlich seinen Vorgesetzten darüber informierte; dieser brachte den Fall zur Anzeige.

Denn vor Gericht berichtete der Kollege von einem weiteren Einsatz der Beiden, bei dem der Angeklagte seine Handykamera gezückt hatte. »Wir waren bei einem Suizid. Da hat er Fotos gemacht von den Verletzungen des Verstorbenen. Ich glaube nicht, dass er dafür die Erlaubnis der Angehörigen hatte.«

»Schuss vor den Bug«

Doch auch diese Schnappschüsse will der Rettungsassistent zu Weiterbildungszwecken gemacht haben. Und das Foto von dem Abschiedsbrief des Toten? Auch den soll er fotografiert haben. Für die Fortbildung? Eine Antwort gab es nicht. Dafür aber die Darstellung des Kollegen, dass der Angeklagte in einem Beruf sehr kompetent sei.

Den konnte er nun zwei Jahre lang nicht ausüben – nach Bekanntgabe des Vorfalls wurde ihm in Bünde gekündigt. Erst seit drei Wochen hat er eine neue Stelle in Berlin. Auch sein Einbürgerungsantrag liegt auf Eis. Die Konsequenzen seiner Art der Fortbildung seien erheblich, der Staatsanwalt wertete sie als »ordentlichen Schuss vor den Bug« und beantragte 1500 Euro Geldstrafe. Somit wurde das Verfahren – wenn auch mit Bauchschmerzen, so die Richterin – eingestellt.