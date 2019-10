Von Kathrin Weege

Mehrere Anwohner der Straße »Im Holser Bruch« werden durch den Lärm am Sonntagnachmittag auf diesen Vorfall aufmerksam. »Das hat wohl auch die Hundehalterin bemerkt. Sie kehrte schließlich um und nahm den ›blonden‹ Hund – vermutlich ein Labrador – wieder mit ins Auto«, berichtet Ilona Meier, die sich für den Tierschutz engagiert.

Aufmerksame Nachbarn

Sie selbst hat den Vorfall nicht beobachtet, mehrere Nachbarn aber haben sich an sie gewandt. »Wir befürchten einfach, dass das Tier ausgesetzt werden sollte. Warum sonst wirft man es in einer kleinen Straße wie unserer einfach aus dem Wagen und saust davon?«, fragt Meier sich – und wird auch gleich aktiv, wendet sich noch Sonntagabend an die Polizei in Bünde und Montag an das Kreisveterinäramt. »Ich habe einfach Sorge, dass die Frau es bei nächster Gelegenheit wieder versuchen könnte und dann sitzt der Hund vielleicht irgendwo angeleint im Wald – und keiner findet ihn«, sagt Meier.

Kommentar von Kathrin Weege: Ob die Frau am Sonntag ihren Hund in Holsen wirklich aussetzen wollte, wird wohl schwer zu klären sein. Sicher aber ist, wenn das Hinterherrennen hinter dem Auto eine Art Gassiführen gewesen sein sollte, dann ist das Tierquälerei. Und daher ist es richtig und wichtig, dass sich aufmerksame Nachbarn an die zuständigen Behörden gewandt haben. Nicht zuletzt bestand zudem sowohl für den Hund als auch für herannahende Autofahrer im Holser Bruch eine Gefahr, als der Vierbeiner in Aufregung hinter dem Wagen seines Frauchens herhetzte.

Mit dem Hinweis auf einen dunklen Kombi und dem Kennzeichen hat sie sich bei den Behörden gemeldet. »Wir gehen dieser Sache nach und werden die Hundehalterin kontaktieren«, sagt Dr. Tanja Hochstetter vom Veterinäramt des Kreises Herford. Die Situation vom Sonntag könne sie natürlich nicht beurteilen. »Selbst wenn der Hund nicht ausgesetzt werden sollte und das Hinterherrennen hinter dem Auto der Bewegung dienen sollte – eine Art Gassi gehen – ist das auf keinen Fall in Ordnung«, fügt Hochstetter hinzu und weist zudem auf die Gefährdung des Straßenverkehrs hin. »Meine Nachbarn hatten einige nahende Autos schon mit Winken auf die Gefahrensituation aufmerksam gemacht. Wäre der Hund bis zum deutlich mehr befahrenen Schäferweg weiter gelaufen, wäre es gefährlicher geworden«, meint Ilona Meier.

Veterinäramt informiert

Wenn das Veterinäramt mit Hundehaltern, die ihre Tiere loswerden wollen, in Kontakt komme, dann würden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man diese Situation lösen kann. »Es gibt immer bessere Varianten, als ein Tier auszusetzen – und auch bessere als das Gassiführen vom Auto aus«, so Hochstetter.

Renate Siekkötter, Vorsitzende des Tierschutzvereins Herford, lobt das aufmerksame Verhalten der Holser. Da der Hund in diesem Fall nicht ausgesetzt wurde, könne man zwar keine Strafanzeige stellen. »Man kann solchen Leuten aber wenigstens auf die Finger klopfen«, sagt sie.

Immer mehr Tiere werden ausgesetzt

Was das Aussetzen von Hund, Katze, Kaninchen und Co. bedeutet, weiß die Tierschützerin ganz genau. »Meist sind es eher Kleintiere oder Katzen. Immer wieder aber auch Hunde. Da sie gechipt sind, lassen sich die Besitzer aber oft ermitteln.« Wie viele Tiere innerhalb eines Jahres im Kreis Herford ausgesetzt werden, kann Siekkötter nicht sagen, denn man wisse schließlich nicht, ob es sich um ein weggelaufenes Tier oder ein ausgesetztes handele. »Festzustellen ist, dass die Zahl der Tiere, die wir jährlich insgesamt aufnehmen, gestiegen ist. Inzwischen sind es mehrere hundert«, so Siekkötter.

Katzenwelpen im Karton auf der A30

Bei den ausgesetzten Vierbeinern gäbe es immer wieder besonders traurige Geschichten. Siekkötter erinnert an einen Fall, als Unbekannte zwei Katzenwelpen in einem Karton auf dem Mittelstreifen der A30 ausgesetzt hatten. »Gerade haben wir sechs Katzenkinder in einem Karton an der Bahnstraße in Hiddenhausen gefunden«, ärgert sie sich. Ein etwas älterer Vorfall von 2015 ist ihr auch noch im Gedächtnis. »Da haben wir vier sehr kranke Hundewelpen in einem Karton auf dem Pendlerparkplatz in Ahle gefunden. Sie stammten vermutlich aus illegaler Zucht.«